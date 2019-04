Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee51e0d-14a1-43d3-a180-838e787b837b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Chandra nevű űrtávcsöve 1000 fényévnél is nagyobb területet felölelő fotót készített a Messier 87 galaxis közepén található fekete lyukról.","shortLead":"A NASA Chandra nevű űrtávcsöve 1000 fényévnél is nagyobb területet felölelő fotót készített a Messier 87 galaxis...","id":"20190416_messier_87_galaxis_fekete_lyuk_foto_chandra_urtavcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee51e0d-14a1-43d3-a180-838e787b837b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3c7545-dbcb-4854-9c8b-bec7b25fe05e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_messier_87_galaxis_fekete_lyuk_foto_chandra_urtavcso","timestamp":"2019. április. 16. 08:03","title":"Látta a fotót a fekete lyukról? Ha megnézi kizoomolva, elakad a szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – mondta a 16 éves svéd klímavédő aktivista Strasbourgban. Greta Thunberg szerint nincs idő várni.","shortLead":"Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – mondta a 16 éves svéd klímavédő aktivista Strasbourgban...","id":"20190417_greta_thunberg_kornyezetvedelem_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97d4b2e-e0b8-4e6c-8df9-a78e65cfe98a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_greta_thunberg_kornyezetvedelem_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 17. 09:33","title":"A Notre-Dame-ot újra lehet építeni, a környezetünket már nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f691a087-774e-4c2c-864a-9b5d5bc20f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A déli vasút fejlesztését felügyelheti a volt kancelláriaminiszter, ezt Orbán Viktor jelentette be Szabadkán.","shortLead":"A déli vasút fejlesztését felügyelheti a volt kancelláriaminiszter, ezt Orbán Viktor jelentette be Szabadkán.","id":"20190416_Lazar_Janos_vasut_szerbia_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f691a087-774e-4c2c-864a-9b5d5bc20f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a352843-d0b6-45a6-a08b-2e079312e9cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Lazar_Janos_vasut_szerbia_vonat","timestamp":"2019. április. 16. 08:52","title":"Lázár János teljhatalmat kapott a déli vasútvonal építésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csak úgy tudják egyre több kórházban fenntartani a műtőket, hogy munkaerő-közvetítő cég küld oda dolgozókat.","shortLead":"Csak úgy tudják egyre több kórházban fenntartani a műtőket, hogy munkaerő-közvetítő cég küld oda dolgozókat.","id":"20190416_Bernovereket_es_bermutosoket_visznek_a_korhazakba_de_igy_sincs_eleg_apolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618a1954-4754-407e-92c5-690aae1de493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Bernovereket_es_bermutosoket_visznek_a_korhazakba_de_igy_sincs_eleg_apolo","timestamp":"2019. április. 16. 06:04","title":"Bérnővéreket és bérműtősöket visznek a kórházakba, de így sincs elég ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a39974-2ddd-4dc2-ac0e-78c7a624db57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rendőr verte állítása szerint az írástudatlan baranyai férfit, hogy kicsikarjon tőle egy vallomást. Az állam nem vizsgálta rendesen panaszát, most viszont a strasbourgi emberi jogi bíróság hárommilliós sérelemdíjat ítélt meg neki, a férfit a Magyar Helsinki Bizottság védte.","shortLead":"Három rendőr verte állítása szerint az írástudatlan baranyai férfit, hogy kicsikarjon tőle egy vallomást. Az állam nem...","id":"20190416_Nem_vizsgalta_jol_ki_az_allam_a_kenyszervallatast_a_szetvert_ferfi_pert_nyert_Strasbourgban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a39974-2ddd-4dc2-ac0e-78c7a624db57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3bd772-703c-467a-b8b9-a8d17d1fd7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nem_vizsgalta_jol_ki_az_allam_a_kenyszervallatast_a_szetvert_ferfi_pert_nyert_Strasbourgban","timestamp":"2019. április. 16. 12:03","title":"Nem vizsgálta ki érdemben az állam a kényszervallatást, a megvert férfi pert nyert Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","shortLead":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","id":"20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c27aab-dfcc-4c99-8438-4ca5e017cd84","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","timestamp":"2019. április. 16. 09:09","title":"Lovasi András hosszú nyomozásra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60dc620-0e83-49e9-96c6-b37e52adab35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Geszti Péter a Rapülők újraélesztése után újra a múltból merít. A húsz évvel ezelőtt sikert sikerre halmozó Jazz+Az januárban újra összeáll a Sportaréna színpadán egy estére.","shortLead":"Geszti Péter a Rapülők újraélesztése után újra a múltból merít. A húsz évvel ezelőtt sikert sikerre halmozó Jazz+Az...","id":"20190416_Feltamad_a_Gesztifele_JazzAz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60dc620-0e83-49e9-96c6-b37e52adab35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7443d4-df54-4ccd-afbe-d2413637c4c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Feltamad_a_Gesztifele_JazzAz","timestamp":"2019. április. 16. 10:36","title":"Feltámad a Geszti-féle Jazz+Az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a L'Oréal örökösei is beszálltak, de divat- és kőolajipari cégek is adakoznak. ","shortLead":"Még a L'Oréal örökösei is beszálltak, de divat- és kőolajipari cégek is adakoznak. ","id":"20190417_Kozel_200_milliard_forintot_ajanlottak_fel_francia_cegek_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef893149-a958-4e4e-9dd6-cbc129d2a038","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Kozel_200_milliard_forintot_ajanlottak_fel_francia_cegek_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 17. 05:28","title":"Közel 200 milliárd forintot ajánlottak fel francia cégek a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]