Bödőcs Tibor új műsorát, a Nincs idő a gólörömre című estjét nagypénteken, április 19-én mutatja be a Comedy Central. A Magyar Narancs ebből az alkalomból beszélgetett a humoristával, aki ugyanakkor nemcsak interjút, hanem korrajzot is adott. Felidézte például a Rádiókabaréban eltöltött éveket, és bár „az sem volt igazi közszolgálati rádió, de azért jóval közszolgálatibb volt, mint a mai”. Bödőcs szerint:

Ma már inkább azért van a Rádiókabaré, hogy bizonyos dolgokat ne mondjanak ki a fellépők.

A saját műsoraiból viszont csak azt veszi ki, ami szerinte nem működik.

A Lőrinc-jelenségen szerinte sokan fideszes körökben is röhögnek, „amikor be vannak rúgva”. „Lőrinc mellett nem lehet elmenni. Mr. Bean tudatalattijával van egy szinten szellemileg, és lassan Bill Gatesszel anyagilag. Keresztényileg sajnálom is őt. Ha megnézed a megszólalásait, megsajnálod.” Azt viszont már ő sem tartja viccesnek, „hogy semmi következménye annak, amit csinálnak”. Ami a Lőrinc-humor jogi vetületét illeti, Bödőcs azt mondja, Lőrinc nem az ő teremténye, csak ábrázolja őt. „Mint Picasso a guernicai bombázást.” Az interjúból kiderül, hogy egyszer – amikor még vállalt céges rendezvényeket – maga Mészáros is ott ült a közönség soraiban. „Ott ült Csányi Sándor mellett. Csányi nevetett, Lőrinc láthatóan nem értette.”

Szóba került a kultúrharc is, bár Bödőcs szerint ehhez már emberhiány van. „Ha Oszter Sándor Kossuth-díjas lehet, Pintér Bélának idén kellett volna tizenhatodszor megkapnia” – mondta. Bödőcsnek volt egy erős megjegyzése Fábry Sándorra, aki fontos szerepet töltött be a szakmai életében: „Ritkulnak a beszélgetések, enyhén szólva. Azt tudom, hogy nem tetszett neki a Viktor-paródiám. Azt nem tudom, az eredeti miért tetszik neki annyira”.

Bödőcs bevallotta, hogy a tavalyi választások előtt úgy három héttel felkérte az MSZP Zala megyében, hogy induljon. „Biztos lemondta valaki, vagy akkor jutott eszükbe, hogy választás lesz” – mondta. Maga a megkeresés módja még abszurdabbnak tűnik: