[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-egy bankszámla vezetéséért tavaly 9742 forintot kértek a bankok, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebben az összegben nincsenek benne a tranzakciókért felszámított díjak. ","shortLead":"Egy-egy bankszámla vezetéséért tavaly 9742 forintot kértek a bankok, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban...","id":"20190421_Itt_a_szam_ennyi_penzt_szedtek_be_tolunk_a_bankok_azert_mert_vezetik_a_szamlainkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeb7493-da43-4e97-b5d3-54583ae7f5b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Itt_a_szam_ennyi_penzt_szedtek_be_tolunk_a_bankok_azert_mert_vezetik_a_szamlainkat","timestamp":"2019. április. 21. 08:18","title":"Itt a szám: ennyi pénzt szedtek be tőlünk a bankok azért, mert vezetik a számláinkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f897929b-2b59-4912-96fd-8bafe62af1c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfő reggeli adatok szerint mint 290 ember vesztette életét és több mint négyszáz sebesült meg Srí Lankán, ahol egy összehangolt merényletsorozatban nyolc helyen történt robbantás. A kormány kijárási tilalmat rendelt el, és a hatóságok korlátozzák a közösségi oldalak elérését is. A terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom kihirdetése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában. A halottak között állítólag legalább kilenc külföldi állampolgár van.","shortLead":"A hétfő reggeli adatok szerint mint 290 ember vesztette életét és több mint négyszáz sebesült meg Srí Lankán, ahol...","id":"20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f897929b-2b59-4912-96fd-8bafe62af1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37cf94c-f334-4262-a13a-d19b4a5dab00","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","timestamp":"2019. április. 21. 07:57","title":"Nyolc robbantás az összehangolt húsvéti merényletsorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d80b46f-5799-462d-b03a-d7214a6ccf90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csaknem ezer szociális szövetkezet szűnt meg az elmúlt másfél évben, a törvény szigorításakor a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték, miközben a nagy „bakik” elkövetői mellett meg kiáll a kormány.","shortLead":"Csaknem ezer szociális szövetkezet szűnt meg az elmúlt másfél évben, a törvény szigorításakor a fürdővízzel együtt...","id":"20190422_A_szocialis_szovetkezeteket_is_allamositottak_amikor_osszeboronaltak_a_kozfoglalkoztatassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d80b46f-5799-462d-b03a-d7214a6ccf90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d12c8a0-6b48-4e61-b321-aafcef41316d","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_A_szocialis_szovetkezeteket_is_allamositottak_amikor_osszeboronaltak_a_kozfoglalkoztatassal","timestamp":"2019. április. 22. 07:37","title":"A kormány bevágta a kiskapukat, de azzal a lendülettel sok értelmes kezdeményezést is letarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte meg a Juventus az olasz labdarúgó-bajnokságot, miután a 33. fordulóban szombat este hazai pályán hátrányból fordítva 2-1-re győzte le a Fiorentinát.","shortLead":"Sorozatban nyolcadik alkalommal nyerte meg a Juventus az olasz labdarúgó-bajnokságot, miután a 33. fordulóban szombat...","id":"20190420_Ujra_bajnok_a_Juve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453d6d9d-1cd9-4b1c-982d-c681eaa707b3","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Ujra_bajnok_a_Juve","timestamp":"2019. április. 20. 20:31","title":"Újra bajnok a Juve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","shortLead":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","id":"20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574cbf52-d5b2-490f-8513-c0c05631bb44","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","timestamp":"2019. április. 22. 16:12","title":"Elhunyt Martin Böttcher, a Winnetou-filmek zeneszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","shortLead":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","id":"20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f00c3-e8cd-4bdd-a0b4-39be041a4f64","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","timestamp":"2019. április. 21. 21:04","title":"Az Iszlám Állam négy terroristájával végeztek szaúd-arábiai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek. A szaporodásukra hathat rossz a szennyeződés.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek...","id":"20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab48ea0-1b98-4bfd-88b9-e701843743ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","timestamp":"2019. április. 21. 22:13","title":"Higanyszennyeződést találtak a vándorsólymokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","shortLead":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","id":"20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f88b7-8471-4f6a-9ed4-4c66691c155f","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","timestamp":"2019. április. 22. 16:21","title":"Széllel, esővel folytatódik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]