[{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet a világban rossz.\r

\r

","shortLead":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet...","id":"20190424_Merdfoldko__elfogadta_az_ENSZ_BT_a_nemi_eroszak_elleni_hatarozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a15de86-d95e-4826-ac12-1cc42dc4d13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Merdfoldko__elfogadta_az_ENSZ_BT_a_nemi_eroszak_elleni_hatarozatot","timestamp":"2019. április. 24. 05:18","title":"\"Mérföldkő\" - elfogadta az ENSZ BT a nemi erőszak elleni határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója, miután Volodimir Zelenszkij nyerte meg az ukrajnai elnökválasztást. A politikus hivatali ideje alatt sok magyar nemzetiségű képviselőt nevezett ki a megyei kormányzat tisztségeibe.","shortLead":"Benyújtotta lemondását Hennagyij Moszkalj, Kárpátalja kormányzója, miután Volodimir Zelenszkij nyerte meg az ukrajnai...","id":"20190423_Zelenszkij_gyozelme_utan_azonnal_lemondott_a_karpataljai_kormanyzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa66420-aed4-4ed0-8733-926c07e0cd09","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Zelenszkij_gyozelme_utan_azonnal_lemondott_a_karpataljai_kormanyzo","timestamp":"2019. április. 23. 10:44","title":"Zelenszkij győzelme után azonnal lemondott a kárpátaljai kormányzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A héten még tovább drágul a gázolaj, a benzin literje marad 400 forint.","shortLead":"A héten még tovább drágul a gázolaj, a benzin literje marad 400 forint.","id":"20190424_Alom_marad_a_400_forint_alatti_uzemanyagar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6cc015-c876-41ce-9314-5c05046c12cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Alom_marad_a_400_forint_alatti_uzemanyagar","timestamp":"2019. április. 24. 13:34","title":"Álom marad a 400 forint alatti üzemanyagár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program. Most viszont már egészen másként gondolkodnak róla.","shortLead":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program...","id":"20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cbf1e8-f26e-4a8f-84cf-e7dac1b227ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","timestamp":"2019. április. 23. 11:33","title":"Szereti a Paintet? A Microsoft végre döntött a sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Budapestre menőt ne. A ráckevei HÉV április 27-én és 28-án ugyanis két szakaszra osztva közlekedik, Szigetszentmiklós-Gyártelep és Soroksár között HÉV-pótló buszokkal lehet utazni, melyek a szigetszentmiklósi megállókat nem érintik.","shortLead":"Legalábbis a Budapestre menőt ne. A ráckevei HÉV április 27-én és 28-án ugyanis két szakaszra osztva közlekedik...","id":"20190424_Ne_keresse_Szigetszentmikloson_a_HEVet_ezen_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d11aae5-2a4b-4e9d-868b-4df11a21d409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Ne_keresse_Szigetszentmikloson_a_HEVet_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 24. 14:53","title":"Ne keresse Szigetszentmiklóson a HÉV-et ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769a11d7-8f02-427c-bf95-2075d9095dd1","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Ha csomagot várunk, egyre fontosabb, hogy tudjuk, pontosan mikor érkezik meg hozzánk a megrendelt küldemény. Az idő és az esetleges késés a logisztikai iparban ráadásul hatással lehet a termelésre is. Ha nincs ott időben az alapanyag, nincs mit feldolgozni, és a várakozás rengeteg pénzbe kerül. De van megoldás!\r

\r

","shortLead":"Ha csomagot várunk, egyre fontosabb, hogy tudjuk, pontosan mikor érkezik meg hozzánk a megrendelt küldemény. Az idő és...","id":"20190424_eta_raben_csomagkuldes_aruszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769a11d7-8f02-427c-bf95-2075d9095dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b85778d-dd68-4704-ac93-9e5eefa5077b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190424_eta_raben_csomagkuldes_aruszallitas","timestamp":"2019. április. 24. 11:30","title":"Az idő pénz: de hol a csomagom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha nem is mérhető az élőknek és a holtaknak a Trónok harca tévésorozatban várható nagy összecsapásához, minden eddiginél nagyobb tétje lesz az európai parlamenti választásnak. Matteo Salvini budapesti látogatásával a populisták erőt demonstrálnak, ám dühükön kívül semmiben sem értenek egyet. ","shortLead":"Ha nem is mérhető az élőknek és a holtaknak a Trónok harca tévésorozatban várható nagy összecsapásához, minden...","id":"20190424_populistak_matteo_salvini_budapesten_europai_parlamenti_valasztasok_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6e5ac6-c692-4214-b0d9-7f79e39e8aae","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_populistak_matteo_salvini_budapesten_europai_parlamenti_valasztasok_orban_viktor","timestamp":"2019. április. 24. 12:02","title":"Kezdődik az EU-s Trónok harca, a populisták is sorakozót fújnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7aa73-9720-42df-b4a1-e8f9d01f3eec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisbolt eladója bátran közbelépett, egy másik vásárló inkább óvatosabb volt, de így is megakadályozták a rablást.\r

\r

","shortLead":"A kisbolt eladója bátran közbelépett, egy másik vásárló inkább óvatosabb volt, de így is megakadályozták a rablást.\r

\r

","id":"20190424_Kobanyan_probalt_kirabolni_gazpisztollyal_egy_kisboltot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7aa73-9720-42df-b4a1-e8f9d01f3eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3d1e55-effe-492d-b357-46b7bcd3c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kobanyan_probalt_kirabolni_gazpisztollyal_egy_kisboltot","timestamp":"2019. április. 24. 06:16","title":"Kőbányán próbált kirabolni gázpisztollyal egy kisboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]