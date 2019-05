Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók többségén norvég rendszám volt, és az Eurorally nevű illegális versenyre utaló felirat.","shortLead":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók...","id":"20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69f6a3-dfb0-4fc8-a4c9-16a8bbb1ed21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","timestamp":"2019. május. 02. 20:42","title":"Százhét Oslóból Prágába tartó illegális autóversenyzőt kapcsoltak le a német rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3651b3c-b7e2-49b4-823e-b346487f0af1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség elnöke az elektromos formaautós versenysorozat, a Forma-E magyarországi futamának lehetséges megrendezéséről.\r

","shortLead":"Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti...","id":"20190501_formula_e_magyar_futam_mnasz_fia_olah_gyarfas_jean_todt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3651b3c-b7e2-49b4-823e-b346487f0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd1153-cad8-449a-9cb3-8c113ff644f9","keywords":null,"link":"/sport/20190501_formula_e_magyar_futam_mnasz_fia_olah_gyarfas_jean_todt","timestamp":"2019. május. 01. 19:06","title":"Magyarországra jöhet a villanyautók Forma-1-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az SKB Banka szőröstül-bőröstül az OTP-é lesz.","shortLead":"Az SKB Banka szőröstül-bőröstül az OTP-é lesz.","id":"20190503_Szloven_bankot_vesz_az_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c5d27c-9469-4855-8c10-48566dc0669e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Szloven_bankot_vesz_az_OTP","timestamp":"2019. május. 03. 08:07","title":"Szlovén bankot vesz az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni, ha felfedeznek egy közeledő és veszélyes aszteroidát.","shortLead":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni...","id":"20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e650a-55bc-4cf1-93fe-8546ed524fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","timestamp":"2019. május. 01. 19:03","title":"A NASA éppen most próbálgatja, mi lesz, ha egy aszteroida tart majd a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a1037c-17c1-484c-b4c3-ba964e6ae399","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mivel a Brexit egyelőre elmaradt, ők a brit listákra voksolhatnak.","shortLead":"Mivel a Brexit egyelőre elmaradt, ők a brit listákra voksolhatnak.","id":"20190503_Nem_lesz_levelszavazas_a_brit_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a1037c-17c1-484c-b4c3-ba964e6ae399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134884a1-8a44-4336-84ca-1ae6b1ef69d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Nem_lesz_levelszavazas_a_brit_magyaroknak","timestamp":"2019. május. 03. 10:03","title":"Nem lesz levélszavazás a brit magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a La Stampa olasz lapnak Orbán Viktor, ebben részletezte a különböző vízióit és nézeteit Európáról. ","shortLead":"Interjút adott a La Stampa olasz lapnak Orbán Viktor, ebben részletezte a különböző vízióit és nézeteit Európáról. ","id":"20190501_Orban_A_kovetkezo_tizeves_munkankat_is_a_migraciora_epitjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc313440-ead8-43ba-9b88-1e2a9bc1a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Orban_A_kovetkezo_tizeves_munkankat_is_a_migraciora_epitjuk","timestamp":"2019. május. 01. 11:20","title":"Orbán: A következő tízéves munkánkat is a migrációra építjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Porto világbajnok kapusa edzés közben lett rosszul, portugál sajtóértesülések szerint megműtötték, már nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Porto világbajnok kapusa edzés közben lett rosszul, portugál sajtóértesülések szerint megműtötték, már nincs...","id":"20190501_iker_casillas_szivroham_mutet_porto_edzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde81e32-f603-416e-b713-2f6e4677bf4d","keywords":null,"link":"/sport/20190501_iker_casillas_szivroham_mutet_porto_edzes","timestamp":"2019. május. 01. 16:54","title":"Szívrohamot kapott Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","shortLead":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","id":"20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19c0307-bb4e-4050-868d-cff8fad6b4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","timestamp":"2019. május. 02. 12:22","title":"Felfüggesztették, megszüntették a nyomozást a 4-es metró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]