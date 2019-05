Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b78f707-1d4a-494f-99ae-b8ba96af7f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét kisgyerekeket látogatott a kormányfő. ","shortLead":"Ismét kisgyerekeket látogatott a kormányfő. ","id":"20190509_Erdelyi_csaladot_latogatott_meg_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b78f707-1d4a-494f-99ae-b8ba96af7f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3244e524-c27d-42ab-a9e2-a63234de8fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Erdelyi_csaladot_latogatott_meg_Orban","timestamp":"2019. május. 09. 09:20","title":"Erdélyi családot látogatott meg Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai találkozójáról, és arról, hogy végre elmozdulást érzékelt a kutatóintézetek jövőjével kapcsolatban. A miniszter a hvg.hu-nak viszont lelombozóan reagált: Lovász Lászlót ezek szerint megcsalták a megérzései. ","shortLead":"A válasz.hu-nak adott interjúban az MTA elnöke jó érzésekkel beszélt az innovációs miniszterrel folytatott szerdai...","id":"20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bcd93c-f0c6-49a0-9689-873bf7fc7342","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Palkovics_Valamit_felreertett_az_MTA_elnoke_szo_nincs_elmozdulasrol","timestamp":"2019. május. 10. 14:11","title":"Palkovics: Valamit félreértett az MTA elnöke, szó nincs elmozdulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először használtak genetikailag módosított bakteriofágokat, vagyis baktériumokat fertőzni képes vírusokat egy szuperbaktériummal fertőzött páciens kezelésében. A cisztás fibrózissal született Isabelle Carnell-Holdaway szervezetét a tuberkulózis kórokozójával egy nemzetségbe tartozó Mycobacterium abscessus fertőzte meg.","shortLead":"Először használtak genetikailag módosított bakteriofágokat, vagyis baktériumokat fertőzni képes vírusokat...","id":"20190509_genetikailag_modositott_virus_bakterium_bakteriofag_szuperbakterium_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dadf0b-cca7-44ab-9047-770f2d2ad661","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_genetikailag_modositott_virus_bakterium_bakteriofag_szuperbakterium_kezeles","timestamp":"2019. május. 09. 18:03","title":"Génmódosított vírusokkal mentették meg egy nagyon beteg kislány életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","shortLead":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","id":"20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968bbe7-079f-46d9-815c-a4b9ea6a61e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","timestamp":"2019. május. 09. 09:03","title":"Tengerbe esett egy iPhone, de az sokkal meglepőbb volt, ami ezután történt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy is nőtt a szálláshelyek bevétele, hogy a vendégéjszakák száma nagyot esett. Ráadásul a naptár miatt is torzítanak a számok.","shortLead":"Úgy is nőtt a szálláshelyek bevétele, hogy a vendégéjszakák száma nagyot esett. Ráadásul a naptár miatt is torzítanak...","id":"20190510_Akkor_is_jo_uzlet_szallast_kiadni_ha_csak_harom_napos_a_hosszu_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2cad4d-e4a7-4e8c-85a1-2b83465344d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Akkor_is_jo_uzlet_szallast_kiadni_ha_csak_harom_napos_a_hosszu_hetvege","timestamp":"2019. május. 10. 10:06","title":"Akkor is jó üzlet szállást kiadni, ha csak háromnapos a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier francia kémikust, a korszerű vegytan megalapozóját. Neki köszönhetjük például az oxigén azonosítását.","shortLead":"Kétszázhuszonöt éve, 1794. május 8-án fejezték le a francia forradalmi terror idején Antoine Laurent de Lavoisier...","id":"20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2f7d21-ef98-417f-84f5-d93a012605f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97332ea1-bf15-4773-8175-c25d12b2e76b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_antoine_laurent_de_lavosier_francia_vegyesz_modern_kemia_atyja","timestamp":"2019. május. 09. 17:03","title":"225 éve fejezték le az embert, aki rájött, hogy van oxigén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"nagy\" iPhone-ok után ezúttal a 2019-ben megjelenő legolcsóbb változatról készült egy koncepcióvideó a kiszivárgott információk alapján.","shortLead":"A \"nagy\" iPhone-ok után ezúttal a 2019-ben megjelenő legolcsóbb változatról készült egy koncepcióvideó a kiszivárgott...","id":"20190509_apple_iphone_11r_koncepcio_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10adb26-680c-43eb-991a-9a63ec5976dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_apple_iphone_11r_koncepcio_video","timestamp":"2019. május. 09. 10:33","title":"Videó: Így nézhet ki az új iPhone legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Adam LeBor író, újságíró a Budapesten játszódó krimitrilógiája első részének bemutatójára jött el a könyvfesztiválra. Beszélt többek között a magyarországi cigányság helyzetéről, és a menekültekről is. ","shortLead":"Adam LeBor író, újságíró a Budapesten játszódó krimitrilógiája első részének bemutatójára jött el a könyvfesztiválra...","id":"20190509_Adam_LeBor_konyvfesztival_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4da92-d795-48ee-a00f-b3b1ca60a640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62660a-7e42-466a-9a25-edaed30ac40c","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Adam_LeBor_konyvfesztival_konyv","timestamp":"2019. május. 09. 14:17","title":"\"Éreztem, hogy az európai történelmet átformáló események zajlanak a szemem előtt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]