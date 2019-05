Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer tonna disznóhús megrendelését is lemondta. Emiatt tovább emelkednek a húsárak nálunk is.","shortLead":"Kína bekeményített, folytatódik az Egyesült Államokkal vívott vámháború, ennek újabb frontja, hogy Peking több ezer...","id":"20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf844c82-4f4c-43a4-9f44-3b4cf2cd3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc9955-e5ce-4bbf-af7f-81c77159c5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Kina_es_Trump_kozotti_vamhaboru_miatt_meg_tovabb_dragulhat_a_disznohus_a_magyar_boltokban_is","timestamp":"2019. május. 27. 12:21","title":"Mi köze van Trumpnak a magyar sertéshús drágulásához? Itt a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter Habony Árpád részére – az érintett kérelme alapján – 2019. február 15-én engedélyezte a diplomata-útlevél kiállítását.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter Habony Árpád részére – az érintett kérelme alapján – 2019. február 15-én engedélyezte...","id":"20190528_Habonynak_mar_van_diplomatautlevele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de979213-41c9-4aee-9ead-56e00a2eb7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Habonynak_mar_van_diplomatautlevele","timestamp":"2019. május. 28. 09:35","title":"Habonynak már van diplomata-útlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","shortLead":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","id":"20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb449cb-25ac-421c-8fa9-aa52ae8c6f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Hónapokra ugrik a jogosítvány záróvonalon előzésért is, ha épp ott a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d66925-85cd-4b9b-8987-96c32b2d465a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Élete 90. évében elhunyt Murray Gell-Mann Nobel-díjas amerikai fizikus, aki 1969-ben az elemi részecskék és a kölcsönhatásaik osztályozásával segítette az univerzum megismerését, az ezzel kapcsolatos felfedezéseiért nyerte el a tudományos világ legnagyobb elismerését.","shortLead":"Élete 90. évében elhunyt Murray Gell-Mann Nobel-díjas amerikai fizikus, aki 1969-ben az elemi részecskék és...","id":"20190527_meghalt_murray_gell_mann_nobel_dijas_amerikai_fizikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d66925-85cd-4b9b-8987-96c32b2d465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db523bc1-6edd-4e0f-be23-281766929fb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_meghalt_murray_gell_mann_nobel_dijas_amerikai_fizikus","timestamp":"2019. május. 27. 20:38","title":"Meghalt a 89 éves fizikus, aki azonosította a Föld láthatatlan alkotóelemeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás segít is.","shortLead":"A techóriás segít is.","id":"20190526_google_doodle_ep_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b26941d-3514-4103-a799-0c44eb0d69d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_google_doodle_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 14:10","title":"A Google is a nap legfontosabb eseményére figyelmeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e544fd4f-a025-42b2-b5f3-cac263fbc676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak, és ne támogassanak olyan csoportosulást, amely nem támogatja a gyermeknevelés szabadságát. Az utcafrontra is kihangosított misén Áder János is részt vett. ","shortLead":"A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy katolikus erkölcsük szerint szavazzanak...","id":"20190526_A_Pasareti_templomban_kihangositva_mondtak_meg_a_hiveknek_hogy_kit_ne_tamogassanak_a_szavazaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e544fd4f-a025-42b2-b5f3-cac263fbc676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6925d3dd-3eb6-4a02-8c62-b2a8a0a3a3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Pasareti_templomban_kihangositva_mondtak_meg_a_hiveknek_hogy_kit_ne_tamogassanak_a_szavazaskor","timestamp":"2019. május. 26. 15:54","title":"A Pasaréti templomban megmondták a híveknek, hogy kit ne támogassanak a szavazáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e199a4-f0a7-4336-b11b-dd8ac856cbaa","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Minden a miniszterelnök kezére játszik 2018 áprilisa óta, mindenki a lába előtt hever. Ezek után a Fidesz nagyjából azt az eredményt hozta vasárnap, mint az előző két választáson. Orbán Viktor számára nem csak ez okozhat fejfájást: Európában a Néppárt tőle függetlenül is a legnagyobb frakciót alakíthatja, míg Magyarországon az ellenzék két pártja is szokatlan életjeleket mutat. Igaz, utóbbi még akár Orbán előnyére is válhat.","shortLead":"Minden a miniszterelnök kezére játszik 2018 áprilisa óta, mindenki a lába előtt hever. Ezek után a Fidesz nagyjából azt...","id":"20190527_Orban_Viktor_problemaja_aki_messiasnak_all_attol_a_sima_gyozelem_smafu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e199a4-f0a7-4336-b11b-dd8ac856cbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580e96b3-3795-4ece-84d8-aae4b4a1997b","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Orban_Viktor_problemaja_aki_messiasnak_all_attol_a_sima_gyozelem_smafu","timestamp":"2019. május. 27. 05:36","title":"Orbán Viktor problémája: aki messiásnak áll, attól a sima győzelem smafu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","shortLead":"Az egyik budapesti oktatási intézmény vécéjében. ","id":"20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179a088f-c32c-40cb-8395-e40062e03a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bef1001-0f95-435c-b28f-cec0c6b4054b","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Patkany_szavazokor_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 18:18","title":"Patkányt fotóztak az egyik szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]