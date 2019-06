Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89503cff-cb77-4e64-bd71-f31b510d06fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset vasárnap reggel történt, öten megsérültek.","shortLead":"A baleset vasárnap reggel történt, öten megsérültek.","id":"20190602_Ket_hajo_utkozott_Velenceben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89503cff-cb77-4e64-bd71-f31b510d06fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695106c-dc49-40a8-bcda-d8d04f4c42ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Ket_hajo_utkozott_Velenceben__video","timestamp":"2019. június. 02. 10:51","title":"Két hajó ütközött Velencében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most napvilágra került belső levél alapján úgy tűnik, a Deutsche Telekom vezetése nem bízik tökéletesen a Huaweiben. ","shortLead":"Egy most napvilágra került belső levél alapján úgy tűnik, a Deutsche Telekom vezetése nem bízik tökéletesen...","id":"20190531_deutsche_telekom_huawei_telefon_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6079d771-1a1a-4c62-86b6-0243587eae7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_deutsche_telekom_huawei_telefon_botrany","timestamp":"2019. május. 31. 13:33","title":"A Deutsche Telekom nem ajánlja az alkalmazottainak, hogy Huawei telefont használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyos veszteséget és bevételkiesést okozott a baleset.","shortLead":"Súlyos veszteséget és bevételkiesést okozott a baleset.","id":"20190531_Pert_indit_a_koreai_iroda_a_svajci_setahajo_tulajdonosa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e668b5-ac7b-49ce-a947-27d2aedeb425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Pert_indit_a_koreai_iroda_a_svajci_setahajo_tulajdonosa_ellen","timestamp":"2019. május. 31. 13:05","title":"Pert indít a dél-koreai utazási iroda a svájci szállodahajó tulajdonosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bejelentő is egy városnéző hajón volt, amikor látták, hogy roncsok úsznak el mellettük. ","shortLead":"A bejelentő is egy városnéző hajón volt, amikor látták, hogy roncsok úsznak el mellettük. ","id":"20190531_Megszolalt_a_szemtanu_aki_bejelentette_a_Hableany_katasztrofajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55745843-4235-46bb-bde8-a8c17b94ad02","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Megszolalt_a_szemtanu_aki_bejelentette_a_Hableany_katasztrofajat","timestamp":"2019. május. 31. 15:02","title":"Megszólalt egy bejelentő, aki hívta a 112-t a Hableány katasztrófájakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","id":"20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9b3507-af94-4953-931a-4cbcd49d667b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","timestamp":"2019. május. 31. 16:43","title":"Vesztegetéssel is meggyanúsították Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti Mecedes-gyár.","shortLead":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti...","id":"20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57e04a-7ccd-4b2d-b089-6966dd968b19","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 06:45","title":"Kitalálja, melyik cég csinált 1 143 milliárd forintos bevételt tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab42b34d-e194-4ddf-a4ac-0deb08259302","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lemondott brit konzervatív kormányfő utódja leígérheti a csillagokat az égről, de nem sok esélye van kivezetnie pártját a labirintusból, amelybe belavírozta magát. ","shortLead":"A lemondott brit konzervatív kormányfő utódja leígérheti a csillagokat az égről, de nem sok esélye van kivezetnie...","id":"201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab42b34d-e194-4ddf-a4ac-0deb08259302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5325463-b7ef-45d0-a439-b091ba7d2db5","keywords":null,"link":"/vilag/201922__theresa_may_lemondott__sodrodo_toryk__brexitmania__a_labirintus_rabjai","timestamp":"2019. június. 01. 16:00","title":"Bárki is jön Theresa May után, a Brexit csapdájában fog vergődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]