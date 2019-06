Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87e5e208-56bd-4d48-802a-fc03b874d675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és a Deák Ferenc tér között. ","shortLead":"Pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és a Deák Ferenc tér között. ","id":"20190530_Elromlott_a_szerelveny_nem_jar_a_harmas_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e5e208-56bd-4d48-802a-fc03b874d675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17096d29-947e-4efe-9505-d123915623e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Elromlott_a_szerelveny_nem_jar_a_harmas_metro","timestamp":"2019. május. 30. 15:37","title":"Elromlott a szerelvény, nem jár a hármas metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év eddigi legrosszabb hónapja áll az Apple mögött, ez viszont jó hír lehet néhány befektetőnek. Aki hosszabb távra gondolkozik, annak most lehet érdemes Apple-részvényt vennie, vélik az elemzők.","shortLead":"Az év eddigi legrosszabb hónapja áll az Apple mögött, ez viszont jó hír lehet néhány befektetőnek. Aki hosszabb távra...","id":"20190530_apple_reszvenyek_arfolyama_rekord_melyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94189a7b-4e91-46ad-8847-de47e47ad891","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_apple_reszvenyek_arfolyama_rekord_melyseg","timestamp":"2019. május. 30. 16:03","title":"Annyira már áll rosszul az Apple, hogy most kell részvényeket venni – mondják elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bd1497-0de7-4e9f-be1d-6e5356597810","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben nálunk még mindig ritkák a tisztán elektromos meghajtású autók, akad olyan hely is, ahol már szinte mindent elárasztanak. ","shortLead":"Miközben nálunk még mindig ritkák a tisztán elektromos meghajtású autók, akad olyan hely is, ahol már szinte mindent...","id":"20190531_a_nap_fotoi_az_orszag_ahol_mar_most_tengernyi_a_villanyauto_tesla_audi_jaguar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bd1497-0de7-4e9f-be1d-6e5356597810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28275820-66f8-4572-8d5f-f7e711bf77db","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_a_nap_fotoi_az_orszag_ahol_mar_most_tengernyi_a_villanyauto_tesla_audi_jaguar","timestamp":"2019. május. 31. 06:41","title":"A nap fotói: az ország, ahol már most tengernyi a villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekesnek mondható Google-eszközt listázott ki az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottsága, a készülék ugyanis kizárólag Bluetoothszal kommunikál.","shortLead":"Egy érdekesnek mondható Google-eszközt listázott ki az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottsága, a készülék...","id":"20190530_google_stadia_bluetooth_eszkoz_fcc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415465aa-abb0-40f5-b77f-260b23af3279","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_google_stadia_bluetooth_eszkoz_fcc","timestamp":"2019. május. 30. 13:33","title":"Titokzatos Google-eszközt fedeztek fel – mit készít a keresőóriás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c839fcb-ffa9-470d-b800-6a27fffed025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két hónapja, kirándulás közben veszett nyoma. ","shortLead":"Két hónapja, kirándulás közben veszett nyoma. ","id":"20190531_Megtalalhattak_az_Ausztriaban_eltunt_magyar_fiatal_holttestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c839fcb-ffa9-470d-b800-6a27fffed025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b12eb6-8874-49a5-bd2a-5d87a292cce9","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Megtalalhattak_az_Ausztriaban_eltunt_magyar_fiatal_holttestet","timestamp":"2019. május. 31. 18:48","title":"Megtalálhatták az Ausztriában eltűnt magyar fiatal holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is dörzsölheti a markát, szépen kaszált a fogadókon.","shortLead":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is...","id":"20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7101c1-99dd-4ad8-9f0d-74c42adbcd00","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","timestamp":"2019. május. 31. 17:44","title":"Majdnem 500 milliárdot toltak a fogadók a Szerencsejáték Zrt.-be, de 330 milliárdot visszanyertek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96445cd8-f081-4e83-bbc9-158d4cf6c4e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a narancssárga fényezésű kompakt kupé egyenesen a 70-es évek elejére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a narancssárga fényezésű kompakt kupé egyenesen a 70-es évek elejére repít vissza bennünket.","id":"20190601_szocialista_sportauto_5_milliot_kernek_a_legdragabb_regi_hazai_skodaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96445cd8-f081-4e83-bbc9-158d4cf6c4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47c578d-4cda-4264-8575-e3e9edec9ea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190601_szocialista_sportauto_5_milliot_kernek_a_legdragabb_regi_hazai_skodaert","timestamp":"2019. június. 01. 06:41","title":"Szocialista sportautó: 5 milliót kérnek a legdrágább régi hazai Skodáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3755555a-852f-404d-ac17-beca5af55c0d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bodor Ádám író pihenni jár haza a szülőföldjére, a könyvei azonban Budapesten készülnek.\r

","shortLead":"Bodor Ádám író pihenni jár haza a szülőföldjére, a könyvei azonban Budapesten készülnek.\r

","id":"20190530_Erdelyt_foleg_azok_kepesek_ma_is_idealizalni_akik_nem_ismerik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3755555a-852f-404d-ac17-beca5af55c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd1216-8141-4a7a-a96c-32f56eea466a","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Erdelyt_foleg_azok_kepesek_ma_is_idealizalni_akik_nem_ismerik","timestamp":"2019. május. 30. 15:35","title":"„Erdélyt főleg azok képesek ma is idealizálni, akik nem ismerik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]