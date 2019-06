Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75035a22-06cf-4aa0-8488-d364fc3b9bbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyed nyaralásnak indult, durva büntetés is lehet a vége.","shortLead":"Könnyed nyaralásnak indult, durva büntetés is lehet a vége.","id":"20190617_Veletlenul_30_centis_kigyot_csempeszett_a_hatizsakjaban_egy_ferfi_Floridabol_Hawaiira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75035a22-06cf-4aa0-8488-d364fc3b9bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eddca5e-ba93-4bca-a541-4c0b52bd8bd8","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Veletlenul_30_centis_kigyot_csempeszett_a_hatizsakjaban_egy_ferfi_Floridabol_Hawaiira","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"Véletlenül 30 centis kígyót csempészett a hátizsákjában egy férfi Floridából Hawaiira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és gyümölcsök nem elengedő bevitele állhat. A friss tanulmány első eredményei minden túlzás nélkül nevezhetők riasztónak.","shortLead":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és...","id":"20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e6c1c-a163-4538-94a5-2396798edc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","timestamp":"2019. június. 17. 00:03","title":"Rengetegen halnak meg minden évben, mert nem veszik komolyan ezt a tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","shortLead":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","id":"20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb561577-30a7-490d-88dd-5bddb794c337","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"10,6 milliárd forintból épül a magyar pavilon a következő világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","id":"20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf0b07-ebce-4bed-9b4c-71f838a043b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","timestamp":"2019. június. 16. 21:58","title":"Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meg kell műteni a zenészt, aki még májusban karambolozott.","shortLead":"Meg kell műteni a zenészt, aki még májusban karambolozott.","id":"20190618_Nem_tudja_hasznalni_a_jobb_karjat_Laar_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0db2e45-754d-4b53-8df4-c017c472c65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a9bc15-a43c-43f8-8e51-3c01959f2b6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Nem_tudja_hasznalni_a_jobb_karjat_Laar_Andras","timestamp":"2019. június. 18. 08:10","title":"Nem tudja használni a jobb karját Laár András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cb8665-b3af-433e-8336-0cebbb4cf6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Abt tuningműhelycég biztosan nem ad ki a kezéből vállalhatatlan végeredményt. ","shortLead":"Az Abt tuningműhelycég biztosan nem ad ki a kezéből vállalhatatlan végeredményt. ","id":"20190617_Lamborghini_Urus_Abt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13cb8665-b3af-433e-8336-0cebbb4cf6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a7b418-d861-4e12-80df-c71c68f9366f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Lamborghini_Urus_Abt","timestamp":"2019. június. 17. 10:27","title":"Nem volt elég komoly 650 lóerővel a Lamborghini SUV-ja, tenni kellett valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","shortLead":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","id":"20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1758a6-4382-4222-a49f-d36e876822a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","timestamp":"2019. június. 17. 16:33","title":"Závecz: A Momentum a 60 felettiek körében is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos depressziója alakult ki a férfinak a támadás után, végül végzett magával. Ő a párizsi támadássorozat 131. halálos áldozata. ","shortLead":"Súlyos depressziója alakult ki a férfinak a támadás után, végül végzett magával. Ő a párizsi támadássorozat 131...","id":"20190617_A_Bataclanmerenylet_aldozatakent_ismertek_el_egy_ferfit_aki_azota_lett_ongyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcba70ab-d969-4001-a85c-5d68d528abfc","keywords":null,"link":"/elet/20190617_A_Bataclanmerenylet_aldozatakent_ismertek_el_egy_ferfit_aki_azota_lett_ongyilkos","timestamp":"2019. június. 17. 12:41","title":"A Bataclan-merénylet áldozataként ismertek el egy férfit, aki azóta lett öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]