Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyű nyári buli a metrón.","shortLead":"Könnyű nyári buli a metrón.","id":"20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35bf6d-afc6-4451-a6ec-7fdd7d964bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","timestamp":"2019. június. 20. 11:25","title":"Egy egész metrószerelvény utasait megénekeltette a Backstreet Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbbe12b-ade6-4cf7-916a-52eb1346588b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, mi áll a háttérben. ","shortLead":"Nem tudni, mi áll a háttérben. ","id":"20190620_Harry_herceg_Vilmos_herceg_kozos_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbbe12b-ade6-4cf7-916a-52eb1346588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eb8e6a-8270-4539-a542-453636fbba2f","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Harry_herceg_Vilmos_herceg_kozos_alapitvany","timestamp":"2019. június. 20. 20:52","title":"Harry hercegék kiléptek a Vilmos hercegékkel közös alapítványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553a4a71-44d7-4097-b9f4-a8907282a119","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz biztosjelöltek között esélyesként Giancarlo Giorgetti, a Liga politikusa, a miniszterelnöki hivatalt vezető jelenlegi államtitkár indul.","shortLead":"Az olasz biztosjelöltek között esélyesként Giancarlo Giorgetti, a Liga politikusa, a miniszterelnöki hivatalt vezető...","id":"20190619_Gazdasagi_portfoliot_akarnak_az_olaszok_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553a4a71-44d7-4097-b9f4-a8907282a119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2176c90a-be3c-4024-b635-bb38feaa096b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Gazdasagi_portfoliot_akarnak_az_olaszok_Brusszelben","timestamp":"2019. június. 19. 15:38","title":"Gazdasági portfóliót akarnak az olaszok Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75baccd-b694-46ea-add7-f09e6f0ed397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság még a játékautókban is az SUV-k mennek?","shortLead":"Manapság még a játékautókban is az SUV-k mennek?","id":"20190620_Mercedes_AMG_G_6x6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e75baccd-b694-46ea-add7-f09e6f0ed397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405bfaa7-582b-4506-a6fe-768e06236905","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mercedes_AMG_G_6x6","timestamp":"2019. június. 20. 17:58","title":"Ha apukának van, a gyerek is járhat Mercedes-AMG G63 6x6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","shortLead":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","id":"20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d433ca8-d3a5-4c7b-b365-fd733049ac60","keywords":null,"link":"/sport/20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","timestamp":"2019. június. 19. 21:03","title":"Megvan a Milan új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44cae3-28bd-4a5c-a1ee-19980a90fb12","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 millió éves, megkövesedett dinoszaurusz lábnyomokra bukkantak kínai és amerikai kutatók a kelet-kínai Csiangszu tartományban.","shortLead":"Csaknem 100 millió éves, megkövesedett dinoszaurusz lábnyomokra bukkantak kínai és amerikai kutatók a kelet-kínai...","id":"20190620_100_millio_eves_dinoszaurusz_labnyomok_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f44cae3-28bd-4a5c-a1ee-19980a90fb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d6347-316c-45b8-834d-b614d463ac0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_100_millio_eves_dinoszaurusz_labnyomok_kina","timestamp":"2019. június. 20. 14:33","title":"Először azt hitték, hogy emberé: 100 millió éves dinoszaurusz-lábnyomokra bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkezdődött a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás, az abban részt vevő három politikus pedig nem fukarkodik az ígéretekkel. Magunk elé vettük ezeket a programokat, meghallgattuk a jelöltek vitáit, és megnéztük, mit kapunk, ha egy pillanatra nem figyelünk oda a pártpolitikára, és csak a konkrét ígéreteket nézzük.","shortLead":"Elkezdődött a budapesti főpolgármester-jelölti előválasztás, az abban részt vevő három politikus pedig nem fukarkodik...","id":"20190621_budapest_fopolgarmester_elovalasztas_kampany_igeretek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ff5c00-a045-49d8-bfe5-49af067a368f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_budapest_fopolgarmester_elovalasztas_kampany_igeretek","timestamp":"2019. június. 21. 11:20","title":"Főpolgármester-jelöltek: ígéretekből nincs hiány, pénzből igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter még tavaly nyugtatgatta ezzel az MTA elnökségét egy találkozón. ","shortLead":"A miniszter még tavaly nyugtatgatta ezzel az MTA elnökségét egy találkozón. ","id":"20190619_Kiszivargott_hangfelvetelen_igeri_meg_Palkovics_hogy_a_kutatointezetek_az_Akademianal_maradhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b4a67-9daa-471c-bd7e-dd1260167f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Kiszivargott_hangfelvetelen_igeri_meg_Palkovics_hogy_a_kutatointezetek_az_Akademianal_maradhatnak","timestamp":"2019. június. 19. 14:23","title":"Kiszivárgott hangfelvételen ígéri meg Palkovics, hogy az Akadémiánál maradhatnak kutatóintézetek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]