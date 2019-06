Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivitelezési munkák során az bicikliút mellet a hidak és a part menti környezet is megújul.","shortLead":"A kivitelezési munkák során az bicikliút mellet a hidak és a part menti környezet is megújul.","id":"20190627_kerekparut_budapest_30_kilometer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdaacb5-8259-4185-8f4b-12d9a53ee10a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_kerekparut_budapest_30_kilometer","timestamp":"2019. június. 27. 09:24","title":"30 kilométeres kerékpárút épül Angyalföldtől Rákoskeresztúrig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keringési panaszokat és fokozódó allergiás tüneteket is hozhat a csütörtökig tartó hőhullám - hívta fel a figyelmet Pintér Ferenc \"meteogyógyász\".","shortLead":"Keringési panaszokat és fokozódó allergiás tüneteket is hozhat a csütörtökig tartó hőhullám - hívta fel a figyelmet...","id":"20190626_Meg_rosszabbul_erezhetik_magukat_a_hohullamban_az_allergiasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de5ea2d-3219-4b9d-bbc1-02c4bf685645","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Meg_rosszabbul_erezhetik_magukat_a_hohullamban_az_allergiasok","timestamp":"2019. június. 26. 14:12","title":"Még rosszabbul érezhetik magukat a hőhullámban az allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b51140-fcde-4cb2-aafd-dd85b7b48ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Forgatás miatt érkezett Angliába a színésznő, de nem hagyta ki az újra összeállt Spice Girls koncertjét sem. A bulizás rosszul végződött: csontja tört Emma Stone-nak. ","shortLead":"Forgatás miatt érkezett Angliába a színésznő, de nem hagyta ki az újra összeállt Spice Girls koncertjét sem. A bulizás...","id":"20190626_Leserult_a_Spice_Girlskoncerten_Emma_Stone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72b51140-fcde-4cb2-aafd-dd85b7b48ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74aacbd4-d6c1-458a-8c64-7e3d0958b5c0","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Leserult_a_Spice_Girlskoncerten_Emma_Stone","timestamp":"2019. június. 26. 10:25","title":"Lesérült a Spice Girls-koncerten Emma Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester Karácsonynak szurkolt.","shortLead":"A főpolgármester Karácsonynak szurkolt.","id":"20190626_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak_A_selejtezomerkozes_is_merkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb94cce-1f80-4b46-9ad9-3e52f4b0f08f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Tarlos_gratulalt_Karacsonynak_A_selejtezomerkozes_is_merkozes","timestamp":"2019. június. 26. 20:05","title":"Tarlós „gratulált” Karácsonynak: A selejtezőmérkőzés is mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","shortLead":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","id":"20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7295f0c4-c227-4ea4-9f72-5d93e1402b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","timestamp":"2019. június. 28. 04:08","title":"Ez még az orosz autós videókból is extrém: porral oltóval fújják az út szélén a traffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gondatlanság lehetőségét viszont még nem zárták ki.","shortLead":"A gondatlanság lehetőségét viszont még nem zárták ki.","id":"20190626_NotreDame_Az_ugyeszseg_szerint_nincs_buncselekmenyre_utalo_jel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56c3358-0c28-42a4-bc9b-87cea600402c","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_NotreDame_Az_ugyeszseg_szerint_nincs_buncselekmenyre_utalo_jel","timestamp":"2019. június. 26. 18:29","title":"Notre-Dame: Az ügyészség szerint nincs bűncselekményre utaló jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja, ráadásul ismeretlen forrásból származó fájlokat futtat. Két komoly biztonsági rést is találtak a szoftverben.","shortLead":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja...","id":"20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931c11ae-4703-4a00-b543-5153e84f397a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","timestamp":"2019. június. 27. 11:03","title":"Ha ön is használja a VLC lejátszót, akkor gyorsan frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190626_Tippjatek_210_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazas_HVG40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2be59f-8486-4405-b695-649e09bccb93","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Tippjatek_210_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazas_HVG40","timestamp":"2019. június. 26. 10:15","title":"Tippjáték 2/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]