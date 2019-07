Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"334b12a3-534b-47c2-8f41-910ea581e234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Táncművészek Szövetsége szerint nekik nincs sok dolguk a Nemzeti Táncszínház ellehetetlenítésével kapcsolatban.","shortLead":"A Magyar Táncművészek Szövetsége szerint nekik nincs sok dolguk a Nemzeti Táncszínház ellehetetlenítésével kapcsolatban.","id":"20190713_Magara_hagyott_Tancszinhaz__sunnyogo_erdekvedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334b12a3-534b-47c2-8f41-910ea581e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99085ca1-db15-405e-a2ce-96eccc9cb6dc","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Magara_hagyott_Tancszinhaz__sunnyogo_erdekvedok","timestamp":"2019. július. 13. 20:35","title":"Magára hagyott Táncszínház - érdektelen érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7582d607-9b10-4eae-b319-4972a077397a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elbúcsúztatták a május 29-i tragédiában elhunyt kapitányt és matrózt, utóbbi áldozat hamvait a vízbe engedték, a kapitányt szűk családi körben helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"Elbúcsúztatták a május 29-i tragédiában elhunyt kapitányt és matrózt, utóbbi áldozat hamvait a vízbe engedték...","id":"20190712_Feltunoen_csendes_a_Duna_a_Hableany_szemelyzetenek_gyaszszertartasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7582d607-9b10-4eae-b319-4972a077397a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a52bfa-637d-4ca8-bf84-f37aca51e7ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Feltunoen_csendes_a_Duna_a_Hableany_szemelyzetenek_gyaszszertartasan","timestamp":"2019. július. 12. 11:50","title":"Díszsortűzzel, harangkongatással és hajókürttel búcsúztatták a Hableány személyzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Euractiv értesülése szerint esélytelen, hogy megválasszák.","shortLead":"Az Euractiv értesülése szerint esélytelen, hogy megválasszák.","id":"20190712_A_fideszes_Hidveghinek_masodjara_sem_lesz_eselye_hogy_bizottsagi_alelnok_legyen_az_EPben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc1b098-f212-405d-98b0-4a8cad02f52c","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_A_fideszes_Hidveghinek_masodjara_sem_lesz_eselye_hogy_bizottsagi_alelnok_legyen_az_EPben","timestamp":"2019. július. 12. 09:00","title":"A fideszes Hidvéghinek másodjára sem lesz esélye, hogy bizottsági alelnök legyen az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190712_nemeth_szilard_fegyver_enciklopedia_parlament_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c56b2-def4-4519-b87d-13678f2743f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_nemeth_szilard_fegyver_enciklopedia_parlament_","timestamp":"2019. július. 12. 12:23","title":"Németh Szilárd fegyverenciklopédiával ült be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán az indulásért cserébe sem volt hajlandó megadni számára. Az egységes fővárosi parkolás bevezetéséről van szó, amit Tarlós évek óta nem tudott átvinni. Viszont ahogy telik az idő, a nyilatkozatok egyre furcsábbak, mindenesetre csütörtökön csak betört a piacra egy Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba került volt államtitkár. ","shortLead":"A héten megtudtuk, Tarlós István megvívta harcát Orbán Viktorral, és nyert: mégis átbeszélik a tabutémát, amit Orbán...","id":"20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ac026c-3e51-49fd-8cb2-558feaf349c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_tarlos_orban_egyseges_parkolas_budapest_karacsony","timestamp":"2019. július. 13. 07:00","title":"Orbán tényleg vitába száll saját polgármestereivel, vagy az egész csak terelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy rendszerek nem teszik lehetővé, hogy nélkülözzük ezt az anyagot. Apró eredményeket azért elértünk, leginkább azt, hogy tudatosabban fogyasztunk. Két hétig több munkatársunk is naplózta műanyagbűnözését.","shortLead":"Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy...","id":"20190712_Muanyagmentes_feljulius_kirpobaltuk_elbuktuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a508db59-6d6b-4e7e-ac33-0cf6a192b7e7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Muanyagmentes_feljulius_kirpobaltuk_elbuktuk","timestamp":"2019. július. 12. 14:40","title":"Műanyagmentes féljúlius: kipróbáltuk, elbuktuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fcb73e-f74a-4527-bd1b-ef26790d047f","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Három körben próbálta a kormány rávenni az önkormányzatokat, hogy munkásszállásokat építsenek, ám nem volt tolongás. A magáncégek már lelkesebbek. ","shortLead":"Három körben próbálta a kormány rávenni az önkormányzatokat, hogy munkásszállásokat építsenek, ám nem volt tolongás...","id":"20190713_munkasszallo_delalfold_onkormanyzat_morahalom_ujszentivan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3fcb73e-f74a-4527-bd1b-ef26790d047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a968ce8b-4dc5-43ec-ad59-f5c436fc5981","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_munkasszallo_delalfold_onkormanyzat_morahalom_ujszentivan","timestamp":"2019. július. 13. 10:00","title":"Vendégmunkásoknak építik sorra a szállásokat a dél-alföldi önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre népszerűbb úti célpontok a kelet-európai városok.","shortLead":"Egyre népszerűbb úti célpontok a kelet-európai városok.","id":"20190712_Ozonlenek_a_kinai_turistak_Europaba_Budapestre_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be47fae1-bf2b-4f86-828e-bdddf791e87e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Ozonlenek_a_kinai_turistak_Europaba_Budapestre_is","timestamp":"2019. július. 12. 12:38","title":"Özönlenek a kínai turisták Európába, Budapestre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]