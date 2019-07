Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megállapodás időtartama 36 hónap. ","shortLead":"A megállapodás időtartama 36 hónap. ","id":"20190722_MAV_4iG_kozbeszerzesi_eljaras_vagyonvedelmi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7135ba4c-f38b-4942-b82a-2accd0ba184b","keywords":null,"link":"/kkv/20190722_MAV_4iG_kozbeszerzesi_eljaras_vagyonvedelmi_rendszer","timestamp":"2019. július. 22. 18:45","title":"Ismét a 4iG nyerte a MÁV egyik 900 milliós megbízását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b8961d-740b-471a-8373-754dfba1dc3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szürreális jelenetek zajlottak Nigéria reptéren nemrég, ahol egy potyautas felmászott az éppen felszállni készülő Boeing szárnyára. Ghánába akart jutni.","shortLead":"Szürreális jelenetek zajlottak Nigéria reptéren nemrég, ahol egy potyautas felmászott az éppen felszállni készülő...","id":"20190723_nigeria_felszallas_potyautas_szarny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35b8961d-740b-471a-8373-754dfba1dc3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11671af-a898-4ad4-a122-587bf7115004","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_nigeria_felszallas_potyautas_szarny","timestamp":"2019. július. 23. 16:03","title":"Felszálláshoz készülő gép szárnyára mászott fel egy ember Nigériában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete írtunk a Szinyei Gimnázium esti tagozatára járó húsz diák kálváriájáról, akiknek egy túlbuzgó érettségi biztos és egy megszorítóan értelmezett törvényhely miatt a sikeres szóbeli után megsemmisítették az összes tárgyból letett érettségi eredményeit. A diákok fellebbeztek és reménykedtek, hogy a másodfokon eljáró kormányhivatal június 24-ig elbírálja kérelmeiket - de nem így lett. Ha igazat is ad nekik a hatóság, idén már biztos nem tanulhatnak tovább, sőt, a szigorodó felvételi szabályok miatt többen már később sem.","shortLead":"Egy hete írtunk a Szinyei Gimnázium esti tagozatára járó húsz diák kálváriájáról, akiknek egy túlbuzgó érettségi biztos...","id":"20190723_Az_erettsegi_biztos_utan_a_kormanyhivatal_is_kitolt_a_Szinyei_vegzoseivel_elestek_a_felvetelitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275aba89-3553-41fc-bbca-bf1de6918226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca593e2-fe6c-477a-b993-b93ebdbd23e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Az_erettsegi_biztos_utan_a_kormanyhivatal_is_kitolt_a_Szinyei_vegzoseivel_elestek_a_felvetelitol","timestamp":"2019. július. 24. 06:00","title":"Az érettségi biztos után a kormányhivatal is kitolt a Szinyei végzőseivel: elestek a felvételitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2954aca4-e8c3-4f7f-a39f-bf8315c8a07e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány 358 milliárd eurós kárt okoz a közép- és kelet-európai magánvállalkozások számára – derül ki a PwC tanulmányából.","shortLead":"A munkaerőhiány 358 milliárd eurós kárt okoz a közép- és kelet-európai magánvállalkozások számára – derül ki a PwC...","id":"20190724_pwc_munkaerohiany_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2954aca4-e8c3-4f7f-a39f-bf8315c8a07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fc7615-2c0b-493b-b612-8398d6d04614","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_pwc_munkaerohiany_felmeres","timestamp":"2019. július. 24. 12:10","title":"116 603 milliárd forintot buknak a térség cégei a munkaerőhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bdd227-ddd2-4af2-805e-882f48819915","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Közigazgatási államtitkár lesz Raisz Anikó, aki szerint hazánkban szabad a sajtó, virágzik a civil társadalom és a demokrácia.","shortLead":"Közigazgatási államtitkár lesz Raisz Anikó, aki szerint hazánkban szabad a sajtó, virágzik a civil társadalom és...","id":"20190722_A_kormany_vedelmezoje_iranyithatja_az_Igazsagugyi_Miniszterium_apparatusat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6bdd227-ddd2-4af2-805e-882f48819915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2364d0-cb4b-4ac1-903a-ab71c8ddb434","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_A_kormany_vedelmezoje_iranyithatja_az_Igazsagugyi_Miniszterium_apparatusat","timestamp":"2019. július. 22. 19:40","title":"A kormány védelmezője irányíthatja az Igazságügyi Minisztérium apparátusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73194246-5eba-47d9-a068-e71e3c6a3f3f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszerűbb és nehezebb, mint gondolná.","shortLead":"Egyszerűbb és nehezebb, mint gondolná.","id":"20190723_Ez_a_4_dolog_jellemzi_a_kiegyensulyozott_csaladokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73194246-5eba-47d9-a068-e71e3c6a3f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83958e37-05fd-4815-9317-1574f33e982f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190723_Ez_a_4_dolog_jellemzi_a_kiegyensulyozott_csaladokat","timestamp":"2019. július. 23. 13:10","title":"Ez a 4 dolog jellemzi a kiegyensúlyozott családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","shortLead":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","id":"20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcbda39-2dc3-451e-978e-e4f39900b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","timestamp":"2019. július. 22. 15:47","title":"Nem szavaznak a fideszes jelöltekről az EP szakbizottságaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","shortLead":"És szombaton természetesen Orbán Viktor is \"utat mutat\".","id":"20190723_A_Quimby_nyitja_a_tusvanyosi_bulit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b365da-7b1f-4f43-ad81-21f5ea824648","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_A_Quimby_nyitja_a_tusvanyosi_bulit","timestamp":"2019. július. 23. 15:53","title":"A Quimby nyitja a tusványosi bulit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]