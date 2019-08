Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61 körzetben az ő jelöltjük végzett az első helyen. Igaz, a kormányt csalással és korrupcióval vádoló ellenzék jórészt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61...","id":"201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a13f-3125-4414-99d5-66082077c39a","keywords":null,"link":"/vilag/201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:30","title":"Elfajult a politikai válság Albániában, ha ez így marad, sose lesz EU-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa4eba-f4cc-4248-9c19-5be32ce86cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:35","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc311fa4-ed28-4e46-9314-efb64becb432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keveset futott kereklámpás régi szovjet járgány mellé még az első tulajdonos tankolási feljegyzései is járnak. ","shortLead":"A keveset futott kereklámpás régi szovjet járgány mellé még az első tulajdonos tankolási feljegyzései is járnak. ","id":"20190804_idogep_a_javabol_eredeti_merkur_papirokkal_arulnak_egy_remek_ezerkettes_ladat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc311fa4-ed28-4e46-9314-efb64becb432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ee8623-8953-4145-b32a-23e48d00da65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190804_idogep_a_javabol_eredeti_merkur_papirokkal_arulnak_egy_remek_ezerkettes_ladat","timestamp":"2019. augusztus. 04. 06:41","title":"Időgép a javából: eredeti Merkur papírokkal árulnak egy remek ezerkettes Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"Hányan birtokolnak, és hányan fogadnak el bitcoint 2019-ben? Egyáltalán mi határozza meg az árát? Meddig juthat el az árfolyama? A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának újabb cikke.","shortLead":"Hányan birtokolnak, és hányan fogadnak el bitcoint 2019-ben? Egyáltalán mi határozza meg az árát? Meddig juthat el...","id":"20190803_A_Bitcoin_megjelenese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d22e06-f3d3-4259-a9d3-ed9cbac2a483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_A_Bitcoin_megjelenese","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:18","title":"Hallott már inflációmentes pénzről? Fontos tudni róla még egyet s mást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán kezdik kézbesíteni a leveleket a mintegy 8 millió választópolgárnak.","shortLead":"Szerdán kezdik kézbesíteni a leveleket a mintegy 8 millió választópolgárnak.","id":"20190804_Valasztasi_ertesito_onkormanyzati_valasztas_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b423adf-0ed9-4f2f-8217-7169694b5585","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Valasztasi_ertesito_onkormanyzati_valasztas_posta","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:32","title":"Legkésőbb 19 napon belül mindenkinek postázzák a választási értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ae313-b5c9-47cd-a8c5-d5d89580cd19","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:05","title":"Alig 400 millió forintért hirdetnek egy piramisos-gombaházas termálfürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338","c_author":"Horn Andrea, Vándor Éva","category":"gazdasag","description":"A kedvencek látványának az eufóriája, az autók mellbevágó hangja és a lelátók közösségi élménye nyilván elhomályosítja a kényelmi szempontokat, de tény, hogy a Hungaroring már jó ideje retró hangulatot áraszt.","shortLead":"A kedvencek látványának az eufóriája, az autók mellbevágó hangja és a lelátók közösségi élménye nyilván elhomályosítja...","id":"20190804_A_Hungaroring_nemcsak_a_versenyzoket_a_szurkolokat_is_probara_teszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9ae9ad-f058-4129-a5c4-873cf41762fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_A_Hungaroring_nemcsak_a_versenyzoket_a_szurkolokat_is_probara_teszi","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:00","title":"A Hungaroring nemcsak a versenyzőket, a szurkolókat is próbára teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]