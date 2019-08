Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek nem voltak népszerűek, de a céget bírálók szerint a megsemmisítés helyett akár el is ajéndékozhatták volna a hangszereket. Az amerikai Gibson azzal védekezik, hogy a Firebird X-ekben több veszélyes alkatrész is volt, azért nem adhatták oda őket jótékonysági célokra.","shortLead":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek...","id":"20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fb7a9f-a658-4760-b6d7-ecf1feb99271","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:24","title":"Nem kellettek senkinek az egymillióba kerülő gitárok, ezért bezúzták őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy autó ütközött össze. ","shortLead":"Négy autó ütközött össze. ","id":"20190804_Baleset_tortent_felpalyas_utzar_Sosto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ba2770-f0df-4481-8fef-3b176db6cadb","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_tortent_felpalyas_utzar_Sosto","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:03","title":"Baleset történt, félpályás útzár van Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén.","shortLead":"További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter...","id":"20190805_Palkovics_miniszter_olyan_kamerakat_almodott_a_Hungaroringre_amikre_barki_rakapcsolodhat_es_igy_nezheti_a_versenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571c0ffa-5dcb-4674-82ae-69f971cbe01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Palkovics_miniszter_olyan_kamerakat_almodott_a_Hungaroringre_amikre_barki_rakapcsolodhat_es_igy_nezheti_a_versenyt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:55","title":"Palkovics miniszter olyan kamerákat álmodott a Hungaroringre, amikre bárki rákapcsolódhat, és így nézheti a versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egymást követő számok azonban többször is.","shortLead":"Egymást követő számok azonban többször is.","id":"20190804_Semmifele_hatos_nem_volt_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d166dc9-f6b4-4d31-abd1-a6f46f434fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Semmifele_hatos_nem_volt_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:02","title":"Semmiféle hatos nem volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai országok a Világbank bolgár nemzetiségű vezetőjét, Krisztalina Georgijevát javasolják az IMF vezetőjének. A jelölés után a megválasztása biztosnak tűnik, mivel a hagyományok szerint az IMF élén mindig európai vezető áll.\r

","shortLead":"Az európai országok a Világbank bolgár nemzetiségű vezetőjét, Krisztalina Georgijevát javasolják az IMF vezetőjének...","id":"20190803_A_bolgar_Krisztalina_Georgijeva_lesz_az_IMF_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f671ee9e-ed63-4475-8797-8e2ead484ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_A_bolgar_Krisztalina_Georgijeva_lesz_az_IMF_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:15","title":"A bolgár Krisztalina Georgijeva lesz az IMF vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot mutattak be az amerikai képviselőházban, amely lehetővé tenné az Egyesült Államok hatóságainak, hogy korrupt külföldi tisztviselők - így akár magyarok - ellen is büntetőeljárást indítsanak – írta a Népszava.","shortLead":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot...","id":"20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce5ac14-1cba-468d-838d-9114568e5bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:28","title":"Microsoft-ügy: az USA külföldi tisztviselőket is büntethetne egy új törvényjavaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20, de nem ez lesz az egyetlen meglepetés.","shortLead":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20...","id":"20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac042adb-797e-4334-9df7-1b109824877c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:03","title":"Ez érdekes telefonnak ígérkezik: két képernyővel jöhet a Nubia új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Facebookon jelentette be a nagy hírt. ","shortLead":"A rapper a Facebookon jelentette be a nagy hírt. ","id":"20190804_Megszuletett_Curtisek_kisfia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df90fd0-5dee-42da-b05f-b0853031a59b","keywords":null,"link":"/elet/20190804_Megszuletett_Curtisek_kisfia","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:32","title":"Megszületett Curtisék kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]