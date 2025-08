Magyar Péter, Zelenszkij, netán a románok? Ki ma a főellenség? Itt mindig megnézheti, kit kell gyűlölni

A Fidesz politikájának központi eleme az ellenségkép-gyártás, amit aligha kell már bemutatni annak, aki Magyarországon él: az utcán (plakátokon), a tévében, a rádióban, valamint a weben is szinte megkerülhetetlen a propaganda.

A kormánypárti médiabirodalom parittyája általában ugyanabba az irányba céloz, legalábbis a mintázat „valamiért” mindig ugyanaz. Az elmúlt időszakban azonban több „ellenségre” is lőnek, így esetenként nehéz megállapítani a reggeli kávé mellett, hogy most kit is kell úgy igazán gyűlölni.

Ebben segít eligazodni a a foellenseg.hu, amelynek névtelen üzemeltetője saját elmondása szerint „a revolvermédiát gúnyolja ki”. Nem szimpatizál egyik oldallal sem, azért készítette el a honlapot, hogy „a politikai kommunikáció lezüllesztett állapotának tükröt tartson, és kifigurázza azt”.

Lényegében arról van szó, hogy grafikonokon ábrázolja a kormányzathoz közel álló médiabirodalom aktuális célpontjait – valós időben is. Az elmúlt 24 órában az alábbi témákban született a legtöbb „cikk”:

Vezet Magyar Péter, de azért Ukrajnával is sokat foglalkoznak a kormánypárti portálok foellenseg.hu (képernyőkép)

Az oldal az elmúlt hét 10 top témáját is összegyűjti, de egy idővonalon is ábrázolja, hogyan változott az „erősorrend”. Az elmúlt napokban Ukrajnával és Magyar Péterrel foglalkozott a legtöbbet a kormányhoz közeli médiagólem, változó intenzitással. (Van havi gyűjtés is.)

Ukrajna vagy Magyar Péter? Ez volt az elmúlt napok kérdése foellenseg.hu (képernyőkép)

És hogy mely portálokat monitorozza a foellenseg.hu? Jelen pillanatban az Origo, a Pesti Srácok, a Mandiner, a Vadhajtások, a Metropol, a Ripost, valamint a közszolgálatiság alapelveit hírből sem ismerő hirado.hu is a megfigyeltek között van.

Elérhető egy adattár is, ahol vissza lehet menni az időben, hogy megnézze, ki volt az aktuális ellenség egy adott időszakban.

A Fidesz-média egyébként zuhanóban van, ugyanis egyre kevesebben kíváncsiak a centrifugával megspékelt agymosásra – a jelenségről itt írtunk bővebben.

