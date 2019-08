Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61 körzetben az ő jelöltjük végzett az első helyen. Igaz, a kormányt csalással és korrupcióval vádoló ellenzék jórészt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61...","id":"201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a13f-3125-4414-99d5-66082077c39a","keywords":null,"link":"/vilag/201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:30","title":"Elfajult a politikai válság Albániában, ha ez így marad, sose lesz EU-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn állt edzésbe a nyári szabadsága után, egyből megsérült.","shortLead":"Hétfőn állt edzésbe a nyári szabadsága után, egyből megsérült.","id":"20190805_Leo_Messi_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df5e70-02b1-4b3a-b0f8-a9fd4e2676bd","keywords":null,"link":"/sport/20190805_Leo_Messi_megserult","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:31","title":"Leo Messi megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Torlódásra kell számítani. ","id":"20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79f50ae-6775-4850-bc60-1f34643850a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:59","title":"Több autó ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","shortLead":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","id":"20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda81fb0-e65a-4dcd-900c-de08535d8d21","keywords":null,"link":"/elet/20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:32","title":"Coca-Cola: Hiszünk abban, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. ","id":"20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0420f-8694-4169-ae8c-73a89f2725e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:41","title":"A nap fotói: őrült vagy zseni, aki így parkol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67abf11a-3faf-4220-9ac8-8d24b95c3a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Legalábbis a környező kerületekben a mérések szerint határértéken belüli a fesztivál zajszintje.","shortLead":"Legalábbis a környező kerületekben a mérések szerint határértéken belüli a fesztivál zajszintje.","id":"20190806_Iden_is_eleg_halk_lesz_a_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67abf11a-3faf-4220-9ac8-8d24b95c3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a5a71f-4bb2-4dbe-9ef5-112e1cddeeb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_Iden_is_eleg_halk_lesz_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:12","title":"Idén is elég halk lesz a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","shortLead":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","id":"20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236b5d3b-6e4a-4c79-b12b-58b6c33d8989","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:27","title":"Engedély nélkül tartottak fegyvereket, lecsapott rájuk a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]