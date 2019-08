Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Facebookon jelentette be a nagy hírt. ","shortLead":"A rapper a Facebookon jelentette be a nagy hírt. ","id":"20190804_Megszuletett_Curtisek_kisfia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df90fd0-5dee-42da-b05f-b0853031a59b","keywords":null,"link":"/elet/20190804_Megszuletett_Curtisek_kisfia","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:32","title":"Megszületett Curtisék kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"74 év telt el azóta, hogy Hirosimára és Nagaszakira atombombát dobott az Egyesült Államok, és az erejük azóta csak pusztítóbb lett.","shortLead":"74 év telt el azóta, hogy Hirosimára és Nagaszakira atombombát dobott az Egyesült Államok, és az erejük azóta csak...","id":"20190805_atombomba_hirosima_nagaszaki_masodik_vilaghaboru_infografika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ab9fec-0c69-402c-bf66-a6e6c335f8fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_atombomba_hirosima_nagaszaki_masodik_vilaghaboru_infografika","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:33","title":"Félelmetes: Eltörpül a hirosimai atombomba ereje a maiakéhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy a bíróságokra.","shortLead":"Nehezebb és költségesebb lett pereskedni az új eljárási törvény miatt, ezért is érkezik egyre kevesebb ügy...","id":"201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1436516-ae87-4734-93b3-19b14f56696d","keywords":null,"link":"/itthon/201931__perinditasi_nehezsegek__nyilt_lapok__megtagadjak__peren_kivul","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:30","title":"Pereskedne, ha lehúzták? Hamar elmegy a kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","shortLead":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","id":"20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e320c-1a39-42d8-bbdc-7ef89768a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:21","title":"Hamis szlovák papírokkal bukott le egy tadzsik férfi Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838bd551-a0c0-481d-b4fe-2d56677c13ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs GLA-val testközelből elsőként a szeptemberi Frankfurti Autószalonon ismerkedhetünk meg. ","shortLead":"Az újgenerációs GLA-val testközelből elsőként a szeptemberi Frankfurti Autószalonon ismerkedhetünk meg. ","id":"20190806_ime_az_uj_mercedes_ami_az_audi_q3_es_a_bmw_x1_ellen_indul_harcba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=838bd551-a0c0-481d-b4fe-2d56677c13ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aee2d54-b769-4376-98a8-94837de26b62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_ime_az_uj_mercedes_ami_az_audi_q3_es_a_bmw_x1_ellen_indul_harcba","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:21","title":"Íme az új Mercedes, ami az Audi Q3 és a BMW X1 ellen indul harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Clauvino da Silva parókát és gumimaszkot is felvett, de a terv elbukott.","shortLead":"Clauvino da Silva parókát és gumimaszkot is felvett, de a terv elbukott.","id":"20190805_Sajat_lanyanak_maszkirozta_magat_egy_brazil_bandavezer_hogy_megszokjon_a_bortonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d4c83e-ada8-42ae-a4a0-1d203b7102a6","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Sajat_lanyanak_maszkirozta_magat_egy_brazil_bandavezer_hogy_megszokjon_a_bortonbol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:55","title":"Saját lányának maszkírozta magát egy brazil bandavezér, hogy megszökjön a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","shortLead":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","id":"20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b349c1-b8f5-4511-8507-667fe95e96f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:51","title":"A fideszes Boldog István bojkottálja a kólaivást a Coca-Cola melegbarát plakátjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a harc a Realme és a Xiaomitól különálló márkaként funkcionáló Redmi között, hogy melyikük jelzi majd a világ első, 64 MP-es kamerával szerelt telefonját. A következő napokban bármi megtörténhet.","shortLead":"Nagy a harc a Realme és a Xiaomitól különálló márkaként funkcionáló Redmi között, hogy melyikük jelzi majd a világ...","id":"20190805_redmi_es_realme_esemeny_64_mpes_okostelefon_kamera_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420f290e-3244-469c-9257-ad201ba8c4bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_redmi_es_realme_esemeny_64_mpes_okostelefon_kamera_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:03","title":"Realme vagy Redmi: eldől, kié lesz az első 64 MP-es kamerával szerelt okostelefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]