[{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem sikerül biztosítani az ügyeletet.","shortLead":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem...","id":"20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e948924-256c-4a1b-83b2-4e6530e4168a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:51","title":"Nincs szakorvos a Margit kórházban, nehézkes a gyomorvérzéses betegek ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt Komárom-Esztergom megyében, de lassan a nyárnak is vége, kopogtat az ősz, a munka pedig el sem kezdődött. Pedig nem ártana, még a rendőrség is táblákkal figyelmeztetett, hogy veszélyes kanyar van itt.","shortLead":"Úgy volt, hogy felújítják a halálkanyarnak is nevezett szakaszt Komárom-Esztergom megyében, de lassan a nyárnak is...","id":"20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b52a221-942f-44bd-b839-75149edf387f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f2ce0-6676-4854-b939-0e3e272926c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Egymas_utan_csusznak_az_arokba_az_autok_egy_veszelyes_szakaszon_megsem_tesznek_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:01","title":"Egymás után csúsznak az árokba az autók egy veszélyes szakaszon, mégsem tesznek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bessenyei István a Valton-Sec Kft. résztulajdonosa, Sarka Kata férje. Tizenegy évig járhatott a Parlamentbe MSZP-s belépővel. De hogy hányszor volt ezzel a kártyával a Parlamentben, illetve mire használta ezt, arról az MSZP-nek és Mesterházy Attilának fogalma sincs.","shortLead":"Bessenyei István a Valton-Sec Kft. résztulajdonosa, Sarka Kata férje. Tizenegy évig járhatott a Parlamentbe MSZP-s...","id":"20190805_Mesterhazy_Attila_allando_parlamenti_belepot_adott_a_Rogancsaladdal_uzletelo_milliardosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f7c074-7dab-4dc9-bcdb-d84a02728868","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Mesterhazy_Attila_allando_parlamenti_belepot_adott_a_Rogancsaladdal_uzletelo_milliardosnak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:40","title":"Mesterházy Attila állandó parlamenti belépőt adott a Rogán-családdal üzletelő milliárdosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete eltűnt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügyével állnak összefüggésben – tudta meg a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete...","id":"20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca69cd-3909-4ad5-a8ea-18a28547cc7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:27","title":"Megtalálhatták a caracali stopposgyilkos másik áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem véletlenül mentek neki Orbánék a finneknek, akik a soros EU-elnökségük alatt pont a jogállamiságot, a demokráciát és mindenkire vonatkozó szabályokat akarják megerősíteni. ","shortLead":"Nem véletlenül mentek neki Orbánék a finneknek, akik a soros EU-elnökségük alatt pont a jogállamiságot, a demokráciát...","id":"20190804_Volt_finn_nagykovet_Magyarorszag_az_Unio_egyik_legkorruptabb_orszaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574bb1de-b3ca-447d-8915-aab91da42cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Volt_finn_nagykovet_Magyarorszag_az_Unio_egyik_legkorruptabb_orszaga","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:05","title":"Volt finn nagykövet: Magyarország az Unió egyik legkorruptabb országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat okozhatnak az uniós országokban\" – így összegezte a problémát Julian King az Európai Unió biztonsági kérdésekkel foglalkozó biztosa. ","shortLead":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat...","id":"20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37290-1c0a-4dde-a43a-6efb583ecddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:26","title":"Attól félnek, hogy egy nagy európai focirangadót fognak drónokkal megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","shortLead":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","id":"20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b1e9-c0e2-480f-8362-91b9055d6ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:37","title":"Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, mert terrorizálta társait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egymást követő számok azonban többször is.","shortLead":"Egymást követő számok azonban többször is.","id":"20190804_Semmifele_hatos_nem_volt_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d166dc9-f6b4-4d31-abd1-a6f46f434fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Semmifele_hatos_nem_volt_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:02","title":"Semmiféle hatos nem volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]