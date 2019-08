Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni a napelemek által felvett hőenergiát. Ha sikerül ezt a gyakorlatba is átültetni, az órási lépés lenne a zöldenergia számára.","shortLead":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni...","id":"20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc22a3-f703-4663-8dc9-75a2b3a2e0d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:03","title":"Nagy ugrás készül: 20%-ról 80%-ra nőhet a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elmúlt időszak hőhullámai miatt még fontosabbá vált a klímaváltozás elleni harc, konkrét intézkedésekről továbbra se hallani. Klímaszakértők egy csoportja szerint mindez annak \"köszönhető\", hogy túl optimistán állunk a jövőhöz. Pedig lehet, hogy nem kellene.","shortLead":"Bár elmúlt időszak hőhullámai miatt még fontosabbá vált a klímaváltozás elleni harc, konkrét intézkedésekről továbbra...","id":"20190811_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakatasztrofa_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny_szendioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b996a726-eaae-48f6-82ec-2747f6f7a831","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakatasztrofa_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny_szendioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:03","title":"Lehet, hogy a klímakatasztrófa közelebb van, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","shortLead":"A szakszervezeti elnök szerint még a börtönben is jobb körülmények vannak.","id":"20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b34c498-39fe-4e77-8134-be4ad31e5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e8ee86-94ad-46d2-a784-ff4df9a3e192","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_poloska_vizeletes_matrac_bkv_munkasszallo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:34","title":"Poloska és vizeletes matrac várja a BKV munkásszállójára érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban. A tetőszerkezet egy része az előző nap, egy viharban rongálódott meg, a lelátón senki sem tartózkodott, így az esetnek nincs sérültje. ","shortLead":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban...","id":"20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652732b5-555a-4105-b20c-e56b874e3ea3","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:06","title":"Beszakította a vihar a holland Alkmaar stadionjának tetejét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törőcsik Mari unokája, Járai Máté készítene önálló estet a Kossuth-díjas színésznő számára a 80-as években írt dalokból. A zenei feldolgozással kapcsolatban azonban még nem sikerült a dalok szerzőjével megegyeznie – írja a Blikk. ","shortLead":"Törőcsik Mari unokája, Járai Máté készítene önálló estet a Kossuth-díjas színésznő számára a 80-as években írt...","id":"20190810_Kesik_a_Torocsik_Mari_dalok_szindarab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1737d-8222-4553-81dc-810a7e3f767e","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Kesik_a_Torocsik_Mari_dalok_szindarab","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:36","title":"Elmarad a bemutatója a Törőcsik Mari dalaiból készült darabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó első eszközei, melyek működését a saját fejlesztésű HarmonyOS oprendszer segíti.","shortLead":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó...","id":"20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dada511-d79d-4ca2-bfb7-63a76626c633","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:16","title":"Új piacra lép be a Huawei, már meg is van, mit adnak ki a telefonok és táblagépek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogtak három férfit a rákospalotai gyilkossággal összefüggésben az ukrán határon vasárnap délelőtt - közölte a rendőrség honlapján.



","shortLead":"Elfogtak három férfit a rákospalotai gyilkossággal összefüggésben az ukrán határon vasárnap délelőtt - közölte...","id":"20190811_Az_ukran_hataron_fogtak_el_harom_ferfit_a_rakospalotai_gyilkossaggal_osszefuggesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78eece-0f83-41b8-a241-b8ea088fddfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Az_ukran_hataron_fogtak_el_harom_ferfit_a_rakospalotai_gyilkossaggal_osszefuggesben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:33","title":"Az ukrán határon fogtak el három férfit a rákospalotai gyilkossággal összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még mindig a Halálos iramban-spinoff vezeti az amerikai mozis toplistát. Az Oroszlánkirály remake-je 1,33 milliárd dollár bevétel fölött jár.","shortLead":"Még mindig a Halálos iramban-spinoff vezeti az amerikai mozis toplistát. Az Oroszlánkirály remake-je 1,33 milliárd...","id":"20190811_A_fotorealisztikus_Szimba_mar_385_milliard_forintot_vadaszott_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1612454-0836-4c85-9645-358ec2f39eda","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_A_fotorealisztikus_Szimba_mar_385_milliard_forintot_vadaszott_ossze","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:25","title":"A fotórealisztikus Szimba már 385 milliárd forintot vadászott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]