[{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabályok a feljelentő szerint rá is vonatkoznak.","shortLead":"A szabályok a feljelentő szerint rá is vonatkoznak.","id":"20190812_Feljelentettek_Vlagyimir_Putyint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9fd81-ee53-42eb-bb53-3911986d87f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Feljelentettek_Vlagyimir_Putyint","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:15","title":"Feljelentették Vlagyimir Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","shortLead":"A sofőr megsértette a kamionstopot, aztán neki állt feljebb.","id":"20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b35d6ea-faff-4b78-8d25-b84e037dbabd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Megharapott_egy_szerb_kamionos_egy_penzugyort_Roszkenel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:36","title":"Megharapott egy szerb kamionos egy pénzügyőrt Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus-szeptember környékén ismét megjelennek a poloskák, nem kis bosszúságot okozva a lakosságnak. 