Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e82e7cb1-aa11-4455-aae4-12edbb188099","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nagy előny egy párkapcsolatban, ha a felek már efféle bizalomcsomaggal érkeznek, de persze nem garantálja a boldogságot – hiszen az ember legalább ugyanannyi elismerésre vágyik, mint amit azelőtt megkapott.","shortLead":"Nagy előny egy párkapcsolatban, ha a felek már efféle bizalomcsomaggal érkeznek, de persze nem garantálja a boldogságot...","id":"20190811_Szabo_T_Anna_Bizalom_es_onbizalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e82e7cb1-aa11-4455-aae4-12edbb188099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491ffee2-e04a-4935-958e-4e3b30a14866","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190811_Szabo_T_Anna_Bizalom_es_onbizalom","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:15","title":"Szabó T. Anna: Bizalom és önbizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó első eszközei, melyek működését a saját fejlesztésű HarmonyOS oprendszer segíti.","shortLead":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó...","id":"20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dada511-d79d-4ca2-bfb7-63a76626c633","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:16","title":"Új piacra lép be a Huawei, már meg is van, mit adnak ki a telefonok és táblagépek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további kilátások sem túl rózsásak.","shortLead":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további...","id":"20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b78fb-cadf-4c3a-b721-bb46a86c834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:03","title":"Jönnek az idei iPhone-ok, és lehet, hogy ettől nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfit öltek meg.","shortLead":"Egy férfit öltek meg.","id":"20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d4842e-f968-41a3-bb6f-21b832a757a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:42","title":"Gyilkosság történt Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendet a városban!","shortLead":"Rendet a városban!","id":"20190812_Meghirdette_programjat_Thurmer_Gyula_ugy_roviditi_hogy_T_H_U_R_M_E_R","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e653cb92-adce-440f-8d9b-5d5a8129be71","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Meghirdette_programjat_Thurmer_Gyula_ugy_roviditi_hogy_T_H_U_R_M_E_R","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:38","title":"Meghirdette programját Thürmer Gyula, úgy rövidíti, hogy T. H. Ü. R. M. E. R.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben átlagos mértékű volt a szúnyogártalom, ezért kevesebb helyen kellett beavatkozniuk a szakembereknek. A hőség is bezavar, de azért folytatódik a gyérítés.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt hetekben átlagos mértékű volt a szúnyogártalom, ezért kevesebb helyen kellett beavatkozniuk a szakembereknek...","id":"20190812_Mutatjuk_hol_irtjak_a_szunyogokat_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb32923-6035-43d9-9891-7b174362ca56","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mutatjuk_hol_irtjak_a_szunyogokat_a_heten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:39","title":"Mutatjuk, hol irtják a szúnyogokat a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal Pictures.","shortLead":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal...","id":"20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff398b4-763f-4489-9331-7e99dc1d332e","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:26","title":"Az amerikai tömegmészárlások miatt most nem mutatják be a Universal embervadászatos filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e9aa86-5e86-40fa-94c5-6d7902802f48","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá vált amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől a széles sávú internet kiépítése. A magyarországi helyzet nem rossz, de azért hagy kívánnivalót maga után.","shortLead":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá vált amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől...","id":"201926__akadozo_szeles_sav__hatranyos_videk__vakfoltok__ketsebesseges_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e9aa86-5e86-40fa-94c5-6d7902802f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb8722-4471-4805-b0e3-23c3b55f6db7","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__akadozo_szeles_sav__hatranyos_videk__vakfoltok__ketsebesseges_europa","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:00","title":"Rosszul jár, aki nem tud magának gyors internetet beszereltetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]