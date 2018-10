Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak a száma.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó...","id":"20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f76955-89f8-4a4a-881d-4577379c5a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. október. 05. 05:30","title":"Jelentősen tovább emelkedett az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar konzult, erre válaszul Magyarország kiutasít egy itt dolgozó konzult. Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart.","shortLead":"Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar konzult, erre válaszul Magyarország kiutasít egy itt dolgozó konzult...","id":"20181004_Magyarorszag_is_kiutasit_egy_ukran_konzult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ae03a6-d144-4ee7-b879-e42c78fd89ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Magyarorszag_is_kiutasit_egy_ukran_konzult","timestamp":"2018. október. 04. 12:45","title":"Ukrán konfliktus: Szijjártóék is kiutasítanak egy konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ffe778-661b-4c6f-8022-4e5d30355511","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pavlo Klimkin szerint a félsziget folyamatosan hanyatlik az orosz megszállás alatt.","shortLead":"Pavlo Klimkin szerint a félsziget folyamatosan hanyatlik az orosz megszállás alatt.","id":"20181004_Moszkva_oroszok_tizezreit_telepiti_a_Krimbe__allitja_az_ukran_kulugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ffe778-661b-4c6f-8022-4e5d30355511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a656b-178c-4d60-8a70-6991da269230","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Moszkva_oroszok_tizezreit_telepiti_a_Krimbe__allitja_az_ukran_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 04. 14:02","title":"Moszkva oroszok tízezreit telepíti a Krímbe – állítja az ukrán külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A női 100 méter vegyesen győzött Hosszú Katinka, ez volt a négyszázadik alkalom, hogy egy Világkupa-versenyen a dobogóra állhatott.","shortLead":"A női 100 méter vegyesen győzött Hosszú Katinka, ez volt a négyszázadik alkalom, hogy egy Világkupa-versenyen...","id":"20181004_Negyszazadik_vilagkupaermet_nyerte_Hosszu_Katinka_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc106fd-3189-4d21-8f10-3901bc6d44c4","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Negyszazadik_vilagkupaermet_nyerte_Hosszu_Katinka_Budapesten","timestamp":"2018. október. 04. 18:58","title":"Négyszázadik világkupa-érmét nyerte Hosszú Katinka Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszálltak az albérletárak, a tönkrement, elhagyatott üzletekből viszont nincs hiány Pesten és vidéken sem.","shortLead":"Elszálltak az albérletárak, a tönkrement, elhagyatott üzletekből viszont nincs hiány Pesten és vidéken sem.","id":"20181004_Garazsokban_kisboltokban_laknak_az_alberlet_fizetni_keptelen_csaladok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ebfb90-d8ef-4bb6-a840-5250c059d3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Garazsokban_kisboltokban_laknak_az_alberlet_fizetni_keptelen_csaladok","timestamp":"2018. október. 04. 13:07","title":"Garázsokban, kisboltokban laknak az albérlet fizetni képtelen családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok bombabiztosnak tűnő PIN-kódos védelme.","shortLead":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok...","id":"20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b0c3a-e907-40c3-9f92-0edc1a0ae4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","timestamp":"2018. október. 04. 12:03","title":"Különösebb szaktudás nélkül is kicselezhető az iPhone zárolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy bérkülönbségekkel kell számolnia","shortLead":"Nagy bérkülönbségekkel kell számolnia","id":"20181005_Boltban_dolgozna_Nem_mindegy_melyik_megyeben_probalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f993-e7da-4811-bcc7-efe3a812fa96","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Boltban_dolgozna_Nem_mindegy_melyik_megyeben_probalkozik","timestamp":"2018. október. 05. 13:10","title":"Boltban dolgozna? Nem mindegy, melyik megyében próbálkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Valamiért felkelünk reggel, elkezdünk intézni, kitalálni, megalkotni, egyeztetni. Hogy mi a feladat, viszonylag pontosan tudjuk. Hogy miként fogjuk ellátni, bizonyos rutin után ezt is nagyjából sejtjük. De hogy miért is csináljuk napról napra ezt az egészet, már jóval nehezebb megmondani. ","shortLead":"Valamiért felkelünk reggel, elkezdünk intézni, kitalálni, megalkotni, egyeztetni. Hogy mi a feladat, viszonylag...","id":"20181004_Miert_jobb_hely_a_vilag_velunk_mint_nelkulunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744178cf-5a20-423b-a909-f754948e0e30","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181004_Miert_jobb_hely_a_vilag_velunk_mint_nelkulunk","timestamp":"2018. október. 04. 12:15","title":"Miért jobb hely a világ velünk, mint nélkülünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]