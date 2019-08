Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami Ákos ellen zajlik.","shortLead":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami...","id":"20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3f88b1-f858-4cac-a17f-fbe438c4cf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:41","title":"Két éve üldözi az igazgatónő bosszúja a fiút, aki hitleres videókkal gúnyolódott tanárain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár nem csak pletyka, tényleg összeállt a Samsung és a Xiaomi, együttműködésük gyümölcse pedig egy 108 megapixeles fotószenzor lett. Kezdhetjük temetni a 12 és 16 megapixeles fénylesőket.","shortLead":"Immár nem csak pletyka, tényleg összeállt a Samsung és a Xiaomi, együttműködésük gyümölcse pedig egy 108 megapixeles...","id":"20190812_xiaomi_samsung_isocell_bright_hmx_108_megapixel_kameraszenzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63265864-6d21-4440-aa00-07b676774865","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_xiaomi_samsung_isocell_bright_hmx_108_megapixel_kameraszenzor","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:10","title":"Jönnek a 108 megapixeles mobilok, érezhető lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1e638f-bb7d-4586-8698-35cd5043c161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IFA szóról Magyarországon sokaknak még mindig a már-már legendás, szocializmusbéli teherautó jut eszébe, pedig ez világ egyik legjelentősebb technológiai szakkiállításának neve is. Volt idő, amikor a nyitóbeszédben maga Einstein méltatta a technológiai fejlődést, most pedig olyan nagyvállalatok viszik el újdonságaikat, mint a Samsung, a Huawei és az Asus.","shortLead":"Az IFA szóról Magyarországon sokaknak még mindig a már-már legendás, szocializmusbéli teherautó jut eszébe, pedig...","id":"20190814_ifa_2019_berlin_technologiai_szakkiallitas_messe_berlin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1e638f-bb7d-4586-8698-35cd5043c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adcb4a8-7f19-4f2c-a2b2-98fc9c4879d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_ifa_2019_berlin_technologiai_szakkiallitas_messe_berlin","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:33","title":"Hamarosan indul az idei IFA, amit 1930-ban még Einstein is \"vezetett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","shortLead":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","id":"20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b18cb7-64c5-4ff2-911b-43480c4f2609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:42","title":"A vártnál nagyobb felfordulással jár majd a Blaha Lujza tér felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak leállítását kérjük” – áll az alapítvány közleményében.","shortLead":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak...","id":"20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848255c0-d52a-4dd4-9e53-bfc62ebaf923","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:26","title":"Egyenlítő Alapítvány: Sértő, szexista és ízléstelen a CBA reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír Tv műsorából kiderült, hogy a „balliberális környezetvédők” nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.","shortLead":"A Hír Tv műsorából kiderült, hogy a „balliberális környezetvédők” nem is a globális felmelegedés ellen küzdenek.","id":"20190814_Ferencz_Orsolya_A_gyerekvallalasnak_es_a_klimavedelemnek_semmi_koze_egymashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff791fc-6b3b-4bfb-ae32-909c24572b82","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Ferencz_Orsolya_A_gyerekvallalasnak_es_a_klimavedelemnek_semmi_koze_egymashoz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:44","title":"Ferencz Orsolya: A gyerekvállalásnak és a klímavédelemnek semmi köze egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","shortLead":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","id":"20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909f4be9-d98b-4ef6-bc61-820358392b14","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:31","title":"Betegsége miatt nem indul újra polgármesternek a fideszes Riz Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi területen.



","shortLead":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi...","id":"20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26f2836-677d-4a62-890b-acd940e3c7b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:03","title":"4700 méter magasan bukkantak rá egy eddig nem ismert növényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]