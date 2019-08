Megvolt az RTL Klub szezonkezdő nagy sajtótájékoztatója, amelyen bejelentették, hogy milyen műsorok várhatók a csatornán idén ősszel.

A brit ITV Love Island című műsora a reality műfaj egyik legnagyobb sikere vilagszerte, és szeptember elsején, 21:05-kor elindul a műsor magyar verziója is. A játékosok Cipruson kapnak lehetőséget, hogy megtalálják életük szerelmét, a kiérdemelt fődíj pedig 20 millió forint lesz. A naponta új részekkel jelentkező reality műsorvezetőjeként az Éjjel-nappal Budapestből ismert, és a Szenzációs Négyes győztesét, Lalit láthatjuk majd.

A külföldi szériákban már nem egy szerelmi sikertörténetet követhettek végig a nézők; voltak olyanok, akik össze is házasodtak, egy másik - ugyancsak a tévéshow-ban egymásba szerető - párnak pedig már gyereke is született.

Az RTL Klub egyik legjobban várt, saját gyártású sorozata, a három csetlő-boltó rendőrről szóló Jófiúk is elindul szeptember elsején, este 20:05-kor, a főszerepben Hevér Gáborral, Mihályfi Balázzsal és Király Dániellel. A Jófiúk három idétlen rendőrről szól, akik több bajt okoznak, mint amennyit megoldanak: a csapat ideje nagy részét azzal tölti, hogy saját balfogásait próbálja valahogy elsikálni. A sorozat magyar verzióját A mi kis falunk készítői jegyzik, a széria alapjául szolgáló Los hombres de Paco kulcssorozat volt Spanyolországban, nagyon sok évadot megélt - mondta lapunknak Kapitány Iván rendező és Kapitány-Diószegi Judit vezető producer.

“A balek rendőr-minta mindenhol működik, elég csak az amerikai Rendőrakadémiára gondolni. A mi balekjaink azért nem csak csetlő-botló hülyegyerekek. Ez egy film erejéig még működhet, de egy sorozatban azt nézni, hogy valaki eredendően hülye, és nem tud magával mit kezdeni, nem túl szórakoztató manapság. Ezért a mi hőseink nagyon is hétköznapi emberek, akik egyébként nem rossz rendőrök, de az élet mindig úgy hozza, hogy valami hülyeségbe keverednek, vagy a körülmények, vagy a családi életük miatt. Egyszerre mindig több dolgot kell megoldaniuk, és nem biztos, hogy mindig a munka lesz az első. Ők nem tisztán csak kétbalkezesek, hanem nagyon szerethető figurák is egyben” - mondta Kapitány Iván.



Kapitány-Diószegi Judit hozzátette, hogy hosszú, több hónapos castingfolyamat előzte meg a forgatást. Először Mihályfi Balázst választották ki, akit ismertek már korábban, de amint meglátták Gyula szerepében, rögtön tudták, hogy ő lesz a tökéletes választás. A sorozat a családi szálak szempontjából is nagyon szövevényes lesz, de egy-egy szerelmi szál is felbukkan majd. A kiemelt mellékszereplők részről-része változnak majd, a Jófiúkban játszik majd például Szabó Győző és Kálloy-Molnár Péter is.



A mi kis falunk 4. évadja augusztus utolsó napján kezdődik; szombatonként este 8-tól láthatják majd a nézők. Mivel a harmadik évad befejező epizódjában elcsattant egy rég várt csók Teca és a pap között, ezért garantált, hogy a romantikus szálnak lesz folytatása. A készítők új szereplőket is ígérnek.

Szeptember elsején indul a Házasodna a gazda dokureality 2. évada, amelyben lesz női gazda is. Az egy nő és négy férfigazda párkereső show-ját Nádai Anikó vezeti majd.

A Nyerő páros 3. évadában 8 pár fog összeköltözni, többek között Csobot Adélnak és Istenes Bencének szurkolhatunk majd. A műsorvezető ismét Sebestyén Balázs lesz, de kap maga mellé egy játékmester segítőt Kabát Peti személyében.

Kolosi Péter programigazgató a tájékozatón a "televíziózás egyik halálcsillagaként" harangozta be az X-Faktort: a kilencedik évad új női mentora Dallos Bogi lesz. Dallos Radics Gigit váltja, aki március végén jelentette be, hogy kiszáll az X-faktorból, mert két évad után szeretne inkább a zenei karrierjére koncentrálni.

A Showder Klubnak egy augusztus 31-i különkiadását is bejelentették, Kiss Ádám ugyanis önálló esttel jelentkezik - ez lesz az itthoni televíziózás első one-man show-ja. A műsort körülbelül kétezer néző előtt vették fel.

Érkezik a Konyhafőnök gasztroreality VIP kiadásának negyedik évada is, és elindul az RTL Most+ videós on demand platform, amely az ingyenesen elérhető RTL Most prémium változatát kínálja. Itt debütál a Nofilter című sorozat, amely kizárólag a digitális platformon lesz látható. Az epizódonként 15 perces vígjátéksorozat egy 4 fős lánycsapatból álló baráti társaság mindennapos boldogulását követi nyomon.