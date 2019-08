Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS-esek már február óta használhatják a biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítást a WhatsAppban. Végre Androidra is megérkezett ez a funkció, igaz, egyelőre csak a WhatsApp bétába.","shortLead":"Az iOS-esek már február óta használhatják a biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítást a WhatsAppban. Végre Androidra is...","id":"20190818_android_whatsapp_alkalmazas_ujjlenyomat_olvasas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13525b2f-8c43-4420-a9e5-367bb44708bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190818_android_whatsapp_alkalmazas_ujjlenyomat_olvasas","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:03","title":"Androidos és van WhatsApp a telefonján? Hamarosan kap egy rég várt új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Csaba, a Republikon Intézet vezetője, az ELTE oktatója otthagyja az elemzést és az oktatást is, Brüsszelbe költözik, a Momentum EP-képviselőjének munkáját fogja segíteni.","shortLead":"Tóth Csaba, a Republikon Intézet vezetője, az ELTE oktatója otthagyja az elemzést és az oktatást is, Brüsszelbe...","id":"20190816_Az_ELTE_oktatoja_otthagyja_a_katedrat_es_a_momentumos_Cseh_Katalin_kabinetfonoke_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cddac8-87ff-4d18-a9f7-b9cb9f080685","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Az_ELTE_oktatoja_otthagyja_a_katedrat_es_a_momentumos_Cseh_Katalin_kabinetfonoke_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:35","title":"Az ELTE oktatója otthagyja a katedrát, és a momentumos Cseh Katalin kabinetfőnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 15 éve változatlan szabály okozott felháborodást.","shortLead":"Egy 15 éve változatlan szabály okozott felháborodást.","id":"20190816_Jo_elore_csalast_kialtottak_az_onkormanyzati_valasztasok_ele__feleslegesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c27b67-9a10-4fb8-b825-608e0227f8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Jo_elore_csalast_kialtottak_az_onkormanyzati_valasztasok_ele__feleslegesen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:13","title":"Jó előre csalást kiáltottak az önkormányzati választások elé – feleslegesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019 júniusa között - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019...","id":"20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce82b5e-d8ff-4bdd-acfb-0fab434f2e79","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:42","title":"Felfoghatatlan összeg ment el eddig határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újfent a várakozásokon felül nőtt a magyar GDP, furcsa ügylettel vásárolta meg a Postapalotát az MNB, nehéz helyzetben vannak a szódavizesek és a fűszerpaprika-termelők, de kiderült az is, hogy milyen dolgozni a Szigeten - ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újfent a várakozásokon felül nőtt a magyar GDP, furcsa ügylettel vásárolta meg a Postapalotát az MNB, nehéz helyzetben...","id":"20190818_hvg_gazdasag_heti_osszefogalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c4ff1-92f0-4dd1-b215-cfae2276cfdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_hvg_gazdasag_heti_osszefogalalo","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi is az igazság a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","shortLead":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","id":"20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7980-2e0f-4f0c-8bad-56ef387f62a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 06:41","title":"2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907cafe4-3688-403b-97a8-9975dfed64c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudnivalók parlagfűszezonban.","shortLead":"Tudnivalók parlagfűszezonban.","id":"20190817_Nincs_turelmi_ido_buntetik_a_parlagfuirtast_elmulasztokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907cafe4-3688-403b-97a8-9975dfed64c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0444f94-da02-49dd-9095-d2da0056511c","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Nincs_turelmi_ido_buntetik_a_parlagfuirtast_elmulasztokat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 16:55","title":"Nincs türelmi idő, büntetik a parlagfűirtást elmulasztókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem történt meglepetés a hitelminősítőnél.","shortLead":"Nem történt meglepetés a hitelminősítőnél.","id":"20190816_Megerositette_Magyarorszag_adosbesorolasat_a_Fitch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99195139-b4fa-4da1-8c63-63bec354ba3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megerositette_Magyarorszag_adosbesorolasat_a_Fitch","timestamp":"2019. augusztus. 16. 22:14","title":"Megerősítette Magyarország adósbesorolását a Fitch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]