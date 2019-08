Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8f856f-5b01-4eea-a511-3760037708a9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201933__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_alkotmany_utja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8f856f-5b01-4eea-a511-3760037708a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0603b21-818b-4d87-bbfe-c1f7cd3ca98a","keywords":null,"link":"/itthon/201933__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_alkotmany_utja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:00","title":"Emlékszik még a nagy étvágyú Magyar Emberpárti Pártra? A HVG-ből nem maradhatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","shortLead":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","id":"20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a68f28-0794-4a21-9e43-3649e5042b65","keywords":null,"link":"/sport/20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:21","title":"Zsóri Dániel ollózása az év gólja lehet a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","shortLead":"A hatalom teljes gőzzel indított lejárató kampányt Ljubov Szobolj ellen, és már többször is őrizetbe vették.","id":"201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14967563-0fed-40d2-8223-d16d3f5a8398","keywords":null,"link":"/vilag/201933_ljubov_szobolj_azorosz_ellenzek_uj_arca","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:00","title":"A jelek szerint nagyon ráijesztett Putyinékra az orosz ellenzék új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő tájékoztatást, sem a jogszerű ügyintézést nem biztosítják.","shortLead":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő...","id":"201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b88b5b0-13ea-4a29-bd11-cf7cb52c3838","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:00","title":"Légi csaták: „Nem az a csoda, ha nem indul el egy járat, hanem az, ha elindul” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tűz ütött ki egy társasház 9. emeletén, az érintett nőt a járőrök hozták ki a lakásából.\r

