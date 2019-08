Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78b681dd-bab6-4267-8bcd-a2b4de287ffd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ember legyen a talpán, aki elkészíti a beosztást. ","shortLead":"Ember legyen a talpán, aki elkészíti a beosztást. ","id":"20190810_Kansasi_korhaz_36_nover_szules_baba_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b681dd-bab6-4267-8bcd-a2b4de287ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28da2c-31ca-4ea0-af2b-4a211eb7aefd","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Kansasi_korhaz_36_nover_szules_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:47","title":"Egy kansasi kórházi osztály 36 nővére szül gyereket idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Közlekedő Tömeg szerint nem csak egy pótlón izzadtak az utasok pénteken.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg szerint nem csak egy pótlón izzadtak az utasok pénteken.","id":"20190810_Nem_mukodott_a_klima_40_fokos_hoseg_volt_a_46os_villamospotlon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ea188-5d3e-4f06-87f1-79f29e7c9e92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Nem_mukodott_a_klima_40_fokos_hoseg_volt_a_46os_villamospotlon","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:42","title":"Nem működött a klíma, 40 fokos hőség volt a 4-es, 6-os villamospótlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón.","shortLead":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón.","id":"20190811_600_ezer_forintot_ernek_a_6os_lotto_5_talalatos_szelvenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b2fdfc-c72b-425b-93fc-141a5f39bf8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_600_ezer_forintot_ernek_a_6os_lotto_5_talalatos_szelvenyei","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:34","title":"600 ezer forintot érnek a 6-os lottó 5 találatos szelvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d47a9f-2c15-423a-aa27-07d2655de3c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.","shortLead":"A gomolygó füst a szomszédos Teneriféről is látható.","id":"20190811_Sulyos_erdotuz_pusztit_a_magyarok_kozt_is_nepszeru_Gran_Canaria_hegyeiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d47a9f-2c15-423a-aa27-07d2655de3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a738b0e8-4b56-454e-a49a-51ffdbfb1c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Sulyos_erdotuz_pusztit_a_magyarok_kozt_is_nepszeru_Gran_Canaria_hegyeiben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:16","title":"Súlyos erdőtűz pusztít a magyarok közt is népszerű Gran Canaria hegyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki cigarettázni kezdett.","shortLead":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki...","id":"20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6272bf-121f-4ec8-82be-9714ceb7ed4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:31","title":"Rágyújtott egy cigire a felborult tartálykocsi mellett, 60 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df38a3a-a60c-4fc7-8113-27ed603876df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Engedélyt kaptak a tudományos minisztérium illetékes bizottságától japán kutatók arra, hogy emberi szerveket növesszenek állatokban. Kutatásukban az emberi őssejteket állati embriókba ültetik be, amelyeket kihordanak az állatok – közölte Maeszava Ajako, a tokiói minisztérium igazgatója.","shortLead":"Engedélyt kaptak a tudományos minisztérium illetékes bizottságától japán kutatók arra, hogy emberi szerveket...","id":"20190810_japan_allatkiserlet_emberi_szervek_novesztese_allatokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df38a3a-a60c-4fc7-8113-27ed603876df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b8441e-4ffe-4216-aaa9-1c3e481ba903","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_japan_allatkiserlet_emberi_szervek_novesztese_allatokban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:03","title":"Röviddel a születés előtt elpusztítják az emberi sejtekkel kezelt állatokat a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az, akinek három-négy gyermeke, 9-16 unokája van, valamennyien magyarul beszélnek, és elkötelezettek a nemzet ügye iránt.","shortLead":"Az, akinek három-négy gyermeke, 9-16 unokája van, valamennyien magyarul beszélnek, és elkötelezettek a nemzet ügye...","id":"20190810_Kover_Laszlo_megmondta_ki_a_jo_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f98aab-4622-45f6-81dc-fdb5c7c42c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Kover_Laszlo_megmondta_ki_a_jo_magyar","timestamp":"2019. augusztus. 10. 21:46","title":"Kövér László megmondta, ki a jó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e8a491-85b2-48e5-98c5-df2593cd7608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190810_Teljesult_ket_magyar_kisgyerek_alma_talalkozhattak_Ed_Sheerannel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e8a491-85b2-48e5-98c5-df2593cd7608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdb4704-0cb0-4c2e-b829-95a5c99a5365","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Teljesult_ket_magyar_kisgyerek_alma_talalkozhattak_Ed_Sheerannel","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:38","title":"Teljesült két magyar kisgyerek álma: találkozhattak Ed Sheerannel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]