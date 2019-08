Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő másfél hétre újra megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje.","shortLead":"A következő másfél hétre újra megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje.","id":"20190821_Mostantol_meg_rovidebb_szakaszon_jar_a_46os_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd542944-d47f-4fd9-bfb3-400cc5da62c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Mostantol_meg_rovidebb_szakaszon_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:52","title":"Mostantól még rövidebb szakaszon jár a 4-6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e6caad-4cec-4c63-a41c-05de8d5eba54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lényegében a Go Pro akciókamerát változtatta okostelefonná a Motorola. Itt a Motorola One Action.","shortLead":"Lényegében a Go Pro akciókamerát változtatta okostelefonná a Motorola. Itt a Motorola One Action.","id":"20190822_motorola_one_action_okostelefon_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e6caad-4cec-4c63-a41c-05de8d5eba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8abb93a-17b0-4bb6-b538-159934e8eca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_motorola_one_action_okostelefon_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:03","title":"Androidos telefonnal helyettesítené a Motorola a Go Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara - írja a HVG hetilap.","shortLead":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara...","id":"201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2e689-6bde-40de-a8a6-891d36d73303","keywords":null,"link":"/itthon/201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:32","title":"Lassan Budapestre költözik a Pázmány Egyetem teljes bölcsészkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége, a férfit egy mesterlövész lelőtte. ","shortLead":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége...","id":"20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52247b3b-ec41-43c3-b9df-4a423b359406","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:06","title":"Túszokat ejtettek egy buszon Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc helyről lőtték fel a rakétákat. ","shortLead":"Este kilenckor kezdődött a fővárosban az augusztus 20-i tűzijáték, amely ismét igen látványosra sikerült. Kilenc...","id":"20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88272fd-1957-472c-9afe-abd0c02f417d","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Ha_lemaradt_a_nagy_durrogtatasrol_akkor_nezzen_rola_szep_kepeket","timestamp":"2019. augusztus. 20. 22:17","title":"Ha lemaradt a nagy durrogtatásról, akkor nézzen róla szép képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső hajtóerőt Brüsszel, a belsőt továbbra is a bérek dinamizmusa adja.","shortLead":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső...","id":"20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4cb8-47f4-4823-b966-16945caa510c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:18","title":"Mi lesz, ha nagyot koppan a magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","shortLead":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","id":"20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b3e169-d12d-41eb-9fab-261b32352773","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:31","title":"Furcsa, gombaszerű felhő jelent meg a Balaton fölött, de nyugalom, nem attól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőket postázza az NVI.","shortLead":"Az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőket postázza az NVI.","id":"20190822_Pentekig_meg_kell_erkezzen_az_ertesitoje_ha_megsem_irany_a_jegyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581b9cfa-66de-4c50-9c3c-906feac4fd91","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Pentekig_meg_kell_erkezzen_az_ertesitoje_ha_megsem_irany_a_jegyzo","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:07","title":"Péntekig meg kell érkezzen az értesítője, ha mégsem, irány a jegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]