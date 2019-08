Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","shortLead":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","id":"20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85821d23-8d74-4cf5-9479-383e8c728da8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:12","title":"Most szaladjon a strandra, ha még napozni akar ezen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","shortLead":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","id":"20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f1e4ec-9fe4-4b6b-9887-466fcc2cb3e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:01","title":"Félmillióba is kerülhet, ha nem takarítja fel a kutyapiszkot Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy arany, egy ezüstérem is született a vb-n, és a vb-újonc Lucz-Kiss kettős is bronzérmet tudott szerezni.\r

","shortLead":"Egy arany, egy ezüstérem is született a vb-n, és a vb-újonc Lucz-Kiss kettős is bronzérmet tudott szerezni.

","id":"20190823_Eremeso_a_szegedi_kajakkenuvbn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272a9668-96f7-462c-b081-719a59a727f0","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Eremeso_a_szegedi_kajakkenuvbn","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:31","title":"Éremeső a szegedi kajak-kenu-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null} Az államnak 1240 milliárd forinttal több bevétele volt, főleg a gazdasági növekedés és a lakossági fogyasztás emelkedése miatt. A kiadások viszont alig nőttek, családi támogatásokra például kevesebbet költött az állam, mert egyre kevesebb a gyerek.","shortLead":"2010 óta egyszer sem állt olyan jól a költségvetés július végén, mint 2019-ben. Az államnak 1240 milliárd forinttal...","id":"20190823_Az_allam_kevesebbet_koltott_csaladi_tamogatasokra_mint_2018ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e313469b-f952-4eeb-a59e-fd1799433d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1aec310-3603-4aa1-bf74-6ac946c25010","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Az_allam_kevesebbet_koltott_csaladi_tamogatasokra_mint_2018ban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:57","title":"Az állam kevesebbet költött családi támogatásokra, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak, ugyanis a keresőóriás szakít ezzel a névadási gyakorlattal.","shortLead":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak...","id":"20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e6a785-ce73-4edd-ae4b-730b9bcf727e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:03","title":"10 év után itt a vége az androidos édességneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","shortLead":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","id":"20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc0a1b-23ce-401a-9992-a8f2f4df50fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"Fejenként 2,5 millióba kerül Rubint Réka új alakformáló tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította a füst. A sűrű ködre emlékeztető füsttengerről videó is készült.