Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt róla, de aztán semmi nem lett belőle. Most talán igen.","shortLead":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt...","id":"20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb59a95-7fd4-494d-9605-2fde1c89ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:21","title":"Előkerült Orbán egyik régi nagy terve, amihez Palkovics is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6422f-5347-43f2-be3a-10ae6088a717","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyolcvan éve, 1939. szeptember 1-jén tört ki a második világháború, az emberiség történetének eddigi legpusztítóbb fegyveres konfliktusa.","shortLead":"Nyolcvan éve, 1939. szeptember 1-jén tört ki a második világháború, az emberiség történetének eddigi legpusztítóbb...","id":"20190901_Alruhas_nemetek_besetaltak_egy_radioba_es_kirobbantottak_a_masodik_vilaghaborut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca6422f-5347-43f2-be3a-10ae6088a717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac3610e-ac80-4fb2-8ee7-957465143326","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Alruhas_nemetek_besetaltak_egy_radioba_es_kirobbantottak_a_masodik_vilaghaborut","timestamp":"2019. szeptember. 01. 10:29","title":"Álruhás németek besétáltak egy rádióba, és kirobbantották a második világháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db81757-4a32-4847-84e9-892f70ede6a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel akár a kormány többségét is kockáztathatja, de állítólag szóba került az előrehozott választás is. ","shortLead":"Ezzel akár a kormány többségét is kockáztathatja, de állítólag szóba került az előrehozott választás is. ","id":"20190902_Boris_Johnson_kizarna_a_vele_szembefordulo_kepviseloket_a_frakciojabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db81757-4a32-4847-84e9-892f70ede6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63b9adb-59a0-4e6a-b365-144932400cf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Boris_Johnson_kizarna_a_vele_szembefordulo_kepviseloket_a_frakciojabol","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:45","title":"Boris Johnson kizárná a vele szembeforduló képviselőket a frakciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál pilótajelölt sikeresen landolt, miután az oktatója rosszul lett és elájult útközben.","shortLead":"Egy ausztrál pilótajelölt sikeresen landolt, miután az oktatója rosszul lett és elájult útközben.","id":"20190901_Pilotajelolt_vitte_le_a_gepet_az_oktatoja_helyett_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5826def8-b9f3-46f2-91f5-3a7afcc696f8","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Pilotajelolt_vitte_le_a_gepet_az_oktatoja_helyett_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:49","title":"Pilótajelölt vitte le a gépet az oktatója helyett Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kockás plédbe bugyolálta a kamerát.","shortLead":"Kockás plédbe bugyolálta a kamerát.","id":"20190901_Kukkolot_fogtak_Balatonfoldvaron_az_oltozokabinban_vetkozo_noket_kamerazta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2e59a-f214-44be-a12e-c15716253936","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Kukkolot_fogtak_Balatonfoldvaron_az_oltozokabinban_vetkozo_noket_kamerazta","timestamp":"2019. szeptember. 01. 11:34","title":"Kukkolót fogtak Balatonföldváron: az öltőzőkabinban vetkőző nőket kamerázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","shortLead":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","id":"20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a69a-b3c7-4ee6-b6a7-a897cd236213","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:35","title":"Most Orbán fociőrülete miatt ment neki a Guardiannak Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy „felzárkózott mellé” az ország többi része.","shortLead":"Megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy „felzárkózott mellé” az ország többi része.","id":"20190902_Megfordult_a_trend_mar_nem_Budapestrol_lopjak_a_jarmuveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a4adfc-e4d9-4277-94a5-ec3da0167e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_Megfordult_a_trend_mar_nem_Budapestrol_lopjak_a_jarmuveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:20","title":"Már nem Budapestről lopják a járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós, az emberierőforrás-miniszter részvételével, ahová be szeretettek volna jutni a Pedagógusok Demokratikus Szaszervezetének (PDSZ) tagjai, köztük az elnök, Szűcs Tamás is. ","shortLead":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós...","id":"20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e032d-b6bf-4a6a-96b5-f2b1a118d316","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:36","title":"Nem engedték be a nemzeti tanévnyitóra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]