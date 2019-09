Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez, amelyen a jelenlegi polgármester több roma férfivel szerepel.

","shortLead":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez...","id":"20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56319399-8a15-4957-869f-2c59a3ce7f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 01. 21:08","title":"Kis Grófo fotóját használja elrettentésül a szolnoki ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál pilótajelölt sikeresen landolt, miután az oktatója rosszul lett és elájult útközben.","shortLead":"Egy ausztrál pilótajelölt sikeresen landolt, miután az oktatója rosszul lett és elájult útközben.","id":"20190901_Pilotajelolt_vitte_le_a_gepet_az_oktatoja_helyett_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5826def8-b9f3-46f2-91f5-3a7afcc696f8","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Pilotajelolt_vitte_le_a_gepet_az_oktatoja_helyett_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:49","title":"Pilótajelölt vitte le a gépet az oktatója helyett Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c3c306-590a-4047-a2eb-e50e701a883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5197d4-dbe7-4610-8543-5a6311106816","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Necces_Tarlos_levaltasa__videonk_Karacsony_kampanynyitojarol","timestamp":"2019. augusztus. 31. 22:07","title":"\"Necces Tarlós leváltása\" - videónk Karácsony kampánynyitójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65726724-fcd1-4c9d-81c2-a16c76616f0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A bajnoki címvédő egy öngólnak köszönhetően 4-3-ra nyert az olasz labdarúgó-bajnokság második fordulójának szombat esti rangadóján.\r

","shortLead":"A bajnoki címvédő egy öngólnak köszönhetően 4-3-ra nyert az olasz labdarúgó-bajnokság második fordulójának szombat esti...","id":"20190901_juventus_napoli_rangado_foci_olasz_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65726724-fcd1-4c9d-81c2-a16c76616f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c277df-1440-4cb0-b30a-20fde2132e38","keywords":null,"link":"/sport/20190901_juventus_napoli_rangado_foci_olasz_bajnoksag","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:17","title":"Őrült meccsen győzte le a Juventus a Napolit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","shortLead":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","id":"20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f22e07-b135-4766-bdca-73f6c9766fe1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:36","title":"Nagyon megverték Szalai régi-új csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"Balla István","category":"itthon","description":"Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik a gimnáziumot, mint az elmúlt években, és bár a szakgimnáziumok apró növekedést könyvelhettek most el, onnan az utóbbi tíz évben szinte menekültek a gyerekek. A felsőoktatásban van ugyan némi elmozdulás a „termelő szakok” felé, de ez leginkább az informatikusokra igaz, és még mindig a társadalomtudományok viszik a prímet.","shortLead":"Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem...","id":"20190902_Apro_eredmenyei_lettek_csak_az_orbani_diploma_helyett_szakma_jelszonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f6970-99c5-43b5-83cb-b36e0ac3d405","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Apro_eredmenyei_lettek_csak_az_orbani_diploma_helyett_szakma_jelszonak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:30","title":" A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","shortLead":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","id":"20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4163d21-96e4-495a-b334-68514733d8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:07","title":"Orbán Viktor Horvátországban nyaral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debec7df-f50c-46bd-81c0-817c64ceeb8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190901_x37b_kemrepulo_kitty_oneil_orosz_radioaktiv_felho_bluetooth_hackeles_augusztus_20_gripenek_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debec7df-f50c-46bd-81c0-817c64ceeb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d77ac5-5d75-4cf1-b5f2-6d17c816fcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_x37b_kemrepulo_kitty_oneil_orosz_radioaktiv_felho_bluetooth_hackeles_augusztus_20_gripenek_video","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:03","title":"Ez történt: landolt a repülő, amiről senki nem tudja, mit csinált 719 napig a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]