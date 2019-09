Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0459313c-468f-4efa-b56d-693282056b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása ellen tüntetnek a Kossuth téren, szeptember 13-ára diáksztrájkot jelentettek be.","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása ellen tüntetnek a Kossuth téren, szeptember 13-ára diáksztrájkot jelentettek be.","id":"20190831_Keveseket_mozgatott_meg_az_augusztus_vegi_diaktuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0459313c-468f-4efa-b56d-693282056b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2bbc02-d821-4812-9972-0a6eba73c6f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Keveseket_mozgatott_meg_az_augusztus_vegi_diaktuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 16:26","title":"Országos diáksztrájkot hirdettek a Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alvállalkozókkal elemeztette az Apple a Sirivel folytatott felhasználói beszélgetéseket, és ebből óriási botrány kerekedett. A cupertinóiak bocsánatot kértek, és megváltoztatták a digitális asszisztenssel kapcsolatos szabályozásukat.","shortLead":"Alvállalkozókkal elemeztette az Apple a Sirivel folytatott felhasználói beszélgetéseket, és ebből óriási botrány...","id":"20190901_apple_siri_adatvedelmi_szabalyok_bocsanatkeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99faf04b-730d-4d6b-9a1c-80de061b5756","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_apple_siri_adatvedelmi_szabalyok_bocsanatkeres","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:03","title":"Változtatni fogunk: bocsánatot kért az Apple a hallgatózás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","shortLead":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","id":"20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3a5b70-799d-4ecc-adb1-9c08487e0ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:33","title":"Fideszesként indul az LMP-ből frissen kilépett jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79efd37-15a0-4dc2-9149-5941aa144c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes részleteket árult el a hevesen kritizált fa keletkezésének történetéről.","shortLead":"Érdekes részleteket árult el a hevesen kritizált fa keletkezésének történetéről.","id":"20190901_Megszolalt_a_Jozsef_nador_porcelanfa_tervezoje_nem_ide_nem_ilyennek_es_nem_most_terveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79efd37-15a0-4dc2-9149-5941aa144c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6dfb94-7d4c-4ec7-b20b-baab70fa4398","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Megszolalt_a_Jozsef_nador_porcelanfa_tervezoje_nem_ide_nem_ilyennek_es_nem_most_terveztek","timestamp":"2019. szeptember. 01. 13:18","title":"Megszólalt a József nádor téri porcelánfa tervezője: nem ide, nem ilyennek és nem most tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális felfogás kizárólagossága. A liberális demokrácia mindent kiszorított az elmúlt évtizedekben. Az államtitkár beszélt a média feladatáról is. Mindez terítékre kerül egy, a keresztény újságíróknak szervezett konferencián.\r

\r

","shortLead":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális...","id":"20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ace401-674f-477d-bd7d-0d9cf562b9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:59","title":"Konferenciát szervez a kormány keresztény újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények előtt.","shortLead":"Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények...","id":"20190831_Ujra_akcioban_a_hongkongi_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e11de3-3835-47de-bab1-1b1cb4a32d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Ujra_akcioban_a_hongkongi_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:29","title":"Újra akcióban a hongkongi rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autós gázolta el.\r

","shortLead":"Autós gázolta el.\r

","id":"20190831_halalos_baleset_zuglo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079a524-27b7-4311-9c40-d719201bdc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_halalos_baleset_zuglo","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:59","title":"Gyerek vesztette életét egy zuglói balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikálisan lecsökkent a pénztárak nyitvatartási ideje. ","shortLead":"Radikálisan lecsökkent a pénztárak nyitvatartási ideje. ","id":"20190902_nyugati_palyaudvar_mav_jegypenztar_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173d403d-972f-4258-98d2-cde140258df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_nyugati_palyaudvar_mav_jegypenztar_munkaerohiany","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:25","title":"Elmondta a MÁV, miért kell bezárni estére a Nyugati pénztárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]