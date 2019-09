Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f70ec956-b313-490d-97c9-5aedd8d5b57e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A „digitális étrendpiramis” elvei alapján érdemes eldöntenünk, mennyit és hogyan fogyasszunk a digitális tartalmak közül – tudtuk meg többek között Szondy Máté, digitális tudatossággal foglalkozó pszichológustól, akinek szalonestje előtt tettünk fel öt kérdést. ","shortLead":"A „digitális étrendpiramis” elvei alapján érdemes eldöntenünk, mennyit és hogyan fogyasszunk a digitális tartalmak...","id":"20190901_Ha_a_Facebookon_agressziv_trollkodo_szulonek_lat_a_gyerektol_sem_varhatunk_mast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70ec956-b313-490d-97c9-5aedd8d5b57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3adb677-b862-490c-bdee-9a66068f8959","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190901_Ha_a_Facebookon_agressziv_trollkodo_szulonek_lat_a_gyerektol_sem_varhatunk_mast","timestamp":"2019. szeptember. 01. 20:15","title":"„Ha a Facebookon agresszív, trollkodó szülőnek lát, a gyerektől sem várhatunk mást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt róla, de aztán semmi nem lett belőle. Most talán igen.","shortLead":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt...","id":"20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb59a95-7fd4-494d-9605-2fde1c89ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:21","title":"Előkerült Orbán egyik régi nagy terve, amihez Palkovics is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez, amelyen a jelenlegi polgármester több roma férfivel szerepel.

","shortLead":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez...","id":"20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56319399-8a15-4957-869f-2c59a3ce7f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 01. 21:08","title":"Kis Grófo fotóját használja elrettentésül a szolnoki ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db81757-4a32-4847-84e9-892f70ede6a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel akár a kormány többségét is kockáztathatja, de állítólag szóba került az előrehozott választás is. ","shortLead":"Ezzel akár a kormány többségét is kockáztathatja, de állítólag szóba került az előrehozott választás is. ","id":"20190902_Boris_Johnson_kizarna_a_vele_szembefordulo_kepviseloket_a_frakciojabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db81757-4a32-4847-84e9-892f70ede6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63b9adb-59a0-4e6a-b365-144932400cf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Boris_Johnson_kizarna_a_vele_szembefordulo_kepviseloket_a_frakciojabol","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:45","title":"Boris Johnson kizárná a vele szembeforduló képviselőket a frakciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk. Vélemény.","shortLead":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk...","id":"201935_aze_afold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749919df-eaa0-4cd5-806e-f30fd371b695","keywords":null,"link":"/itthon/201935_aze_afold","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Hont András: Azé a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"Balla István","category":"itthon","description":"Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik a gimnáziumot, mint az elmúlt években, és bár a szakgimnáziumok apró növekedést könyvelhettek most el, onnan az utóbbi tíz évben szinte menekültek a gyerekek. A felsőoktatásban van ugyan némi elmozdulás a „termelő szakok” felé, de ez leginkább az informatikusokra igaz, és még mindig a társadalomtudományok viszik a prímet.","shortLead":"Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem...","id":"20190902_Apro_eredmenyei_lettek_csak_az_orbani_diploma_helyett_szakma_jelszonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f6970-99c5-43b5-83cb-b36e0ac3d405","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Apro_eredmenyei_lettek_csak_az_orbani_diploma_helyett_szakma_jelszonak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:30","title":" A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majdnem minden mentőállomás új mentőautót kaphat idén és jövőre - mondta el Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az Országos Mentőszolgálat napján a Városligetben.","shortLead":"Majdnem minden mentőállomás új mentőautót kaphat idén és jövőre - mondta el Horváth Ildikó egészségügyért felelős...","id":"20190831_Uj_mentoautokat_igert_be_az_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71b5fab-b903-4796-a8d7-d02efbe5dbfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Uj_mentoautokat_igert_be_az_allamtitkar","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:49","title":"Új mentőautókat ígért be az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","id":"20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25baa44-9400-47a5-aa53-345319bc77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:30","title":"Fának csapódott és kiégett egy autó Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]