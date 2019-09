Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","shortLead":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","id":"20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05342f5d-6100-4a69-9f80-827c0966089a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:21","title":"Hármas karambol történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906b4b58-db76-41b4-85ed-77b06ccd95b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötfősre gyarapodott a miskolci bölénycsorda. ","shortLead":"Ötfősre gyarapodott a miskolci bölénycsorda. ","id":"20190912_Latta_mar_milyen_hosszu_labai_vannak_egy_kis_bolenyborjunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906b4b58-db76-41b4-85ed-77b06ccd95b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691470a6-6e65-4208-8870-0e1d35ea28b7","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Latta_mar_milyen_hosszu_labai_vannak_egy_kis_bolenyborjunak","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:05","title":"Látta már, milyen hosszú lábai vannak egy kis bölényborjúnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vonat valószínűleg nem ment gyorsabban a megengedettnél. ","shortLead":"A vonat valószínűleg nem ment gyorsabban a megengedettnél. ","id":"20190913_tehervonat_gazolas_zuglo_lany_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93b0c50-f23e-4593-bc53-e1801cfc4af1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tehervonat_gazolas_zuglo_lany_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:28","title":"Válságos állapotban van a tehervonat alá esett lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4b0ec5-f165-4e5d-834d-06ad4c68a97d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean-Claude Juncker szerint a magyar kormányfő magánbeszélgetéseken el szokta ismerni, hogy az Európai Bizottság sokat tett Magyarországért. ","shortLead":"Jean-Claude Juncker szerint a magyar kormányfő magánbeszélgetéseken el szokta ismerni, hogy az Európai Bizottság sokat...","id":"20190912_Juncker_Orban_ezt_akarta_de_nem_gyozott_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc4b0ec5-f165-4e5d-834d-06ad4c68a97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c663a4a2-70d6-4543-8d44-0e906fc79cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Juncker_Orban_ezt_akarta_de_nem_gyozott_le","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:01","title":"Juncker: Orbán le akart győzni, de nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","shortLead":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","id":"20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43d0f5-9e0b-4bed-850f-daeb5f683b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:45","title":"Videó első kézből: így oltották a tűzoltók a kigyulladt XIII. kerületi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán most jutnak valamire. ","shortLead":"Talán most jutnak valamire. ","id":"20190913_Vizsgalodik_a_NAIH_az_ajanlasok_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108aa877-afe8-47a8-8d26-007313ef4fff","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Vizsgalodik_a_NAIH_az_ajanlasok_ugyeben","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:03","title":"Vizsgálódik a NAIH az ajánlások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2812b235-0735-4aeb-85ba-b476bd05601e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki napsütés után szombaton hidegfront érkezik. ","shortLead":"A pénteki napsütés után szombaton hidegfront érkezik. ","id":"20190913_Ma_meg_folytatodik_az_indian_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2812b235-0735-4aeb-85ba-b476bd05601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afe2ef-2e57-4f4e-a9c0-409767931feb","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ma_meg_folytatodik_az_indian_nyar","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:20","title":"Ma még folytatódik az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több mint ezernégyszázan kísérik el a magyar válogatottat Splitbe.","shortLead":"Több mint ezernégyszázan kísérik el a magyar válogatottat Splitbe.","id":"20190913_eb_selejtezo_magyar_valogatott_horvat_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb2c72e-6988-4392-a7cf-19691a2fd112","keywords":null,"link":"/sport/20190913_eb_selejtezo_magyar_valogatott_horvat_valogatott","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:10","title":"Egy nap alatt elkapkodták a vendégjegyeket a válogatott Horvátország elleni meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]