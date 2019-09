Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legutóbbi hét meccsén már a hatodszor talált be.","shortLead":"Legutóbbi hét meccsén már a hatodszor talált be.","id":"20190916_nemanja_nikolics_ismet_golt_szerzett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158e474d-fd3a-4c7d-b5ed-a4c543eb9461","keywords":null,"link":"/sport/20190916_nemanja_nikolics_ismet_golt_szerzett","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:47","title":"Nikolics ismét gólt szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A posta eddig ezer üzemeltetővel kötött felügyeleti szolgáltatói szerződést.","shortLead":"A posta eddig ezer üzemeltetővel kötött felügyeleti szolgáltatói szerződést.","id":"20190917_Felporgott_az_etel_es_italautomata_piac_tobb_uzemelteto_is_terjeszkedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224f1fd1-8d00-4ff6-9abb-ea518e52872f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Felporgott_az_etel_es_italautomata_piac_tobb_uzemelteto_is_terjeszkedik","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:21","title":"Felpörgött az étel- és italautomaták piaca, több üzemeltető is terjeszkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme – ezért demonstráltak Nagykállóban.","shortLead":"A diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme – ezért demonstráltak Nagykállóban.","id":"20190916_roma_jogvedok_tiltakozas_orosz_mihaly_zoltan_kepviselojelolt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece109db-db9d-4135-a7b8-935cd76b435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_roma_jogvedok_tiltakozas_orosz_mihaly_zoltan_kepviselojelolt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:27","title":"Roma jogvédők tiltakoztak Orosz Mihály Zoltán képviselő-jelölti indulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","shortLead":"A munkabeszüntetés miatt hamarosan Kanadában és Mexikóban is leállhatnak a gyárak.","id":"20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b47bc4d-4141-411c-ae4a-3684526825fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sztrajk_general_motors_dolgozok_usa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:57","title":"Sztrájkolnak a General Motors dolgozói az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.","shortLead":"Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.","id":"20190916_orizetbe_vetel_juventus_szurkolo_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53291d8-cf97-490c-9dbc-eabaef0df09d","keywords":null,"link":"/sport/20190916_orizetbe_vetel_juventus_szurkolo_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:11","title":"Zsarolás, pénzmosás miatt vettek őrizetbe Juventus-szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","shortLead":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","id":"20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c580b7-e66a-4de3-ac39-fa6647d17a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak egy-egy kisebb futó zápor alakulhat ki nyugaton. ","shortLead":"Csak egy-egy kisebb futó zápor alakulhat ki nyugaton. ","id":"20190916_Meg_ma_is_lehet_30_fok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e93416-2cc0-4898-9482-bc778fade4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Meg_ma_is_lehet_30_fok","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:20","title":"Még ma is lehet 30 fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b28699-e2b2-4750-8334-b7bf3d3c15d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Félmillió éve apró pattintott kőpengéket használt a vadászzsákmány feldolgozásához az előemberek közé tartozó Homo erectus egy közös izraeli-olasz régészeti kutatás szerint – jelentette a The Times of Israel.","shortLead":"Félmillió éve apró pattintott kőpengéket használt a vadászzsákmány feldolgozásához az előemberek közé tartozó Homo...","id":"20190914_izrael_eloember_pattintott_kopenge_hasznalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b28699-e2b2-4750-8334-b7bf3d3c15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de43c7f-f140-4f05-9030-eb7108f50ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_izrael_eloember_pattintott_kopenge_hasznalata","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:03","title":"500 000 éves felfedezést tettek Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]