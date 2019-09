Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","shortLead":"Molnár Gusztáv bátorítani szeretné sorstársait, hogy ismerjék fel a problémát, és ne szégyelljenek segítséget kérni. ","id":"20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4b879f8-baa3-4fec-9066-32fa7cb6e98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23639a1c-da59-415a-9d1e-1e2964dc88c2","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Molnar_Gusztav_alkoholizmus_fuggoseg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:26","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról a Drága örökösök sztárja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Jacques Chirac, kötelező éneklés és mászóka-baleset. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190926_Radar_360_Trocsanyi_bukasa_es_Karacsony_hangfelvetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ca48d9-8689-44ac-8b41-c4ce94e9ed3a","keywords":null,"link":"/360/20190926_Radar_360_Trocsanyi_bukasa_es_Karacsony_hangfelvetele","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:30","title":"Radar 360: Trócsányi bukása és Karácsony hangfelvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kizárt, hogy a biztosjelölt összeférhetelenségéről szóló szavazást megismétlik.","shortLead":"Nem kizárt, hogy a biztosjelölt összeférhetelenségéről szóló szavazást megismétlik.","id":"20190927_Nepszava_Lehet_remeny_Trocsanyi_szamara_hetfon_ismet_targyal_rola_az_EP_jogi_bizottsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18017e2-2357-4f96-bc49-9b8a7d20c457","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Nepszava_Lehet_remeny_Trocsanyi_szamara_hetfon_ismet_targyal_rola_az_EP_jogi_bizottsaga","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:30","title":"Népszava: Lehet remény Trócsányi számára, hétfőn ismét tárgyal róla az EP jogi bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ff322f-9e74-4ffa-829b-b65c23daa20d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190926_Fozzon_velunk__lazacos_avokados_makos_bagel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64ff322f-9e74-4ffa-829b-b65c23daa20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38512406-8904-4edc-b1cc-157c4aa3e801","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Fozzon_velunk__lazacos_avokados_makos_bagel","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:04","title":"Főzzön velünk! – lazacos, avokádós mákos bagel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi tárlaton.","shortLead":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi...","id":"201939_tarlat__szuletesnap_g20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3fdc-ffa2-4388-8d9b-b41f89fd78f1","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__szuletesnap_g20","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:30","title":"#g20 – 7x4 nem akármilyen képpel ünnepel a Godot Galéria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","shortLead":"A brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, mire mindenki hazatér.","id":"20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b4add4-fcef-4087-b38a-d1b7d272aabb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_csodbe_Thomas_Cook_utasainak_hazaszallitasa_minden_idok_legdragabb_muvelete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:16","title":"A csődbe ment Thomas Cook utasainak hazaszállítása minden idők legdrágább ilyen művelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f2f2bb-2d07-4b9a-bc76-03862e3d1a4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább négyen megsérültek.","shortLead":"Legalább négyen megsérültek.","id":"20190927_busz_baleset_karambol_budapest_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f2f2bb-2d07-4b9a-bc76-03862e3d1a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37cbc6f-00c9-4b34-9889-2790d2942d7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_busz_baleset_karambol_budapest_serultek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:36","title":"Megsemmisült egy busz eleje egy budapesti karambolban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról, hogy válságot várnak az iparág szereplői, eközben a környékünkön új gyárak nyílnak, és az újonnan forgalomba állt autók száma is nő. Mi történik?","shortLead":"Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról...","id":"20190927_Egyre_nagyobb_a_baj_az_autoiparban_de_miert_nem_erezzuk_ezt_meg_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec1c99-bdd7-42e7-b736-7a76decbc2a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Egyre_nagyobb_a_baj_az_autoiparban_de_miert_nem_erezzuk_ezt_meg_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:30","title":"Egyre nagyobb a baj az autóiparban, és ezt mi sem fogjuk megúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]