[{"available":true,"c_guid":"aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet egy magyar vállalkozás valósítja meg.","shortLead":"140 milliós befektetéssel épülnek szabadulószobák az amerikai szórakoztatóipar központjában. A magyar ötletet...","id":"201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad753f2-c60c-495e-8ed6-58d6204769ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6924873-fbb1-41ad-b523-a6a6cdd6ab2c","keywords":null,"link":"/360/201939_paniq_vegas_magyarok_las_vegasban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:30","title":"Magyarok építenek szabadulószobákat Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A területet évek óta elemző kutatók szerint a bizonyítható, hogy magyar kormányügynökségek trollokkal manipulálják a Facebookot.\r

\r

","shortLead":"A területet évek óta elemző kutatók szerint a bizonyítható, hogy magyar kormányügynökségek trollokkal manipulálják...","id":"20190928_Oxfordi_kutatok_trollok_es_automata_profilok_segitik_a_kormany_mediamanipulacioit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ee9372-a966-4f3f-b18e-9c17ac373ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_Oxfordi_kutatok_trollok_es_automata_profilok_segitik_a_kormany_mediamanipulacioit","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:11","title":"Oxfordi kutatók: trollok és automata profilok segítik a kormány médiamanipulációit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67566c3-5f5e-430f-944f-5881b6fcb13e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mi történt Baby Jane-nel? című darabot Alföldi Róbert rendezésében mutatja be a Hatszín Teátrum.","shortLead":"A Mi történt Baby Jane-nel? című darabot Alföldi Róbert rendezésében mutatja be a Hatszín Teátrum.","id":"201939_szinhaz__verfagyaszto_mi_tortent_baby_janenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67566c3-5f5e-430f-944f-5881b6fcb13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabcabaa-3719-409c-be0e-a16d638bfa04","keywords":null,"link":"/360/201939_szinhaz__verfagyaszto_mi_tortent_baby_janenel","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:30","title":"Amikor a testvéri féltékenység véres fordulatot vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","shortLead":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","id":"20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74ea678-8c0a-4e9d-bff2-287bd827ce35","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:38","title":"Több száz magyar színész mondja el Az ember tragédiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","shortLead":"Alig két év után vonulnak újra az urnákhoz az osztrákok.","id":"20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6e35de-1f3f-4281-a97c-eafbf452f9ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Sebastian_Kurz_a_mai_ausztriai_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:08","title":"Sebastian Kurz a mai ausztriai választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fc7573-adec-49eb-b8ec-c411ec4ed758","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának újabb részében a második vonalat térképeztük fel, és noha a bitcoin igazi versenytársát egyelőre nem látni, azért itt is elképesztő összegekkel találkozunk.","shortLead":"A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának újabb részében a második vonalat térképeztük fel, és noha a bitcoin igazi...","id":"20190929_Milliardos_tronkovetelok_akik_a_bitcoinnal_harcba_szallnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37fc7573-adec-49eb-b8ec-c411ec4ed758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f072e-c9f1-4f50-b750-a388848c5d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Milliardos_tronkovetelok_akik_a_bitcoinnal_harcba_szallnak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:20","title":"Milliárdos trónkövetelők: akik a bitcoinnal harcba szállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány nap alatt 700 millió forint gyűlt össze egy súlyos betegségben szenvedő kisfiú gyógyszerére; folytatódik a forint gyengülése; csődbe jutott a legrégebbi brit utazási iroda, nagyjából 600 ezer utast magára hagyva. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Néhány nap alatt 700 millió forint gyűlt össze egy súlyos betegségben szenvedő kisfiú gyógyszerére; folytatódik...","id":"20190929_Es_akkor_Meszaros_adakozas_forint_vonat_turizmus_olimpia_nyugdijas_tv2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b61f87-d751-419e-ab17-d1eee5b042f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Es_akkor_Meszaros_adakozas_forint_vonat_turizmus_olimpia_nyugdijas_tv2","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc egyszer adakozóként került be a hírekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e8ff8e-a7ef-4385-ac07-ff28d0a8f676","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.","id":"20190929_Kisiklott_egy_hullamvasut_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08e8ff8e-a7ef-4385-ac07-ff28d0a8f676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6896d52e-98ba-490e-90cf-ccd16d31dcdf","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Kisiklott_egy_hullamvasut_Mexikoban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:59","title":"Kisiklott egy hullámvasút Mexikóban, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]