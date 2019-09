A demokrata párti politikus az NBC televízió Találkozz a sajtóval című, szokásos heti politikai vitaműsorában azt hangoztatta, hogy az általa vezetett bizottság azért akar hozzáférni a telefonbeszélgetések leiratához, mert aggódik amiatt, hogy ezekben Trump veszélybe sodorhatta a nemzetbiztonságot.

"Szerintem itt most rendkívül szükséges megvédeni az Egyesült Államok nemzetbiztonságát, és megvizsgálni, hogy a világ más vezető politikusaival, különösen a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetéseiben szintén aláásta-e nemzetbiztonságunkat azzal, hogy a kampánya számára személyes előnyöket akart" - fogalmazott Schiff. A demokrata párti politikus ezzel a héten kirobbant kiszivárogtatási botrányra utalt, amelyben egy névtelen személy - feltételezések szerint hírszerző - bejelentést tett arról, hogy tudomása szerint az elnök telefonon azt kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, hogy segítsen feltárni Joe Biden volt alelnök és fia jövedelmező üzleteit Ukrajnában. Biden jelenleg a demokraták legnagyobb támogatást élvező elnökjelölt-aspiránsa.