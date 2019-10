Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg Johnson javaslata.","shortLead":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg...","id":"20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c660a45-5932-448a-b780-6999eead9dee","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","timestamp":"2019. október. 03. 21:31","title":"Tusk és Juncker szerint sincs rendben Boris Johnson új Brexit-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ír sziget egészére és minden áruféleségre, köztük az agrárélelmiszerekre kiterjedő egységes kereskedelmi szabályozási térség kialakítását javasolta szerdán az Európai Uniónak a brit kormány.","shortLead":"Az ír sziget egészére és minden áruféleségre, köztük az agrárélelmiszerekre kiterjedő egységes kereskedelmi...","id":"20191002_A_brit_kormany_egyseges_arukereskedelmi_szabalyozasi_terseget_javasol_az_ir_szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa247825-f347-4538-995a-1edecd6f1276","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_A_brit_kormany_egyseges_arukereskedelmi_szabalyozasi_terseget_javasol_az_ir_szigetre","timestamp":"2019. október. 02. 20:05","title":"A brit kormány egységes árukereskedelmi szabályozási térséget javasol az ír szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár ehhez szükség van a popénekes családjának beleegyezésére.","shortLead":"Bár ehhez szükség van a popénekes családjának beleegyezésére.","id":"20191003_Nemzeti_gyasznappa_nyilvanitanak_Karel_Gott_temetesenek_napjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52397abf-c6ce-488e-a868-de89da53435b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Nemzeti_gyasznappa_nyilvanitanak_Karel_Gott_temetesenek_napjat","timestamp":"2019. október. 03. 13:05","title":"Nemzeti gyásznappá nyilvánítanák Karel Gott temetésének napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","shortLead":"A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában.","id":"20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e6ec7-1a35-40a9-aac1-cf155933df7b","keywords":null,"link":"/sport/20191003_shane_tusup_fina_vilagkupa_duna_arena","timestamp":"2019. október. 03. 12:53","title":"Úgy volt, hogy nem jön, aztán Shane Tusup mégis megjelent Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f6b7b-e651-4587-aac4-3e0394824a66","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje a lehallgatási botrány után azt mondta, ebben a kampányban, amely az elmúlt harminc évben a legmocskosabb, bármi megtörténhet még. Ha nyerne, szerinte Orbán Viktor nem tehetné meg, hogy nem áll szóba vele. Október 13-án egy polgármesterfröccs nevű itallal koccint majd. Interjú Karácsony Gergellyel, amelynek teljes változata 10:30-kor jelenik meg a HVG360-on.","shortLead":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje a lehallgatási botrány után azt mondta, ebben a kampányban, amely az elmúlt harminc...","id":"20191004_Karacsony_Gergely_Interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67f6b7b-e651-4587-aac4-3e0394824a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8f89bc-4035-492e-bbcf-61277122ab23","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Karacsony_Gergely_Interju","timestamp":"2019. október. 04. 06:30","title":"Karácsony: Nem vagyok sem baloldali, sem másmilyen messiás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium Zrt. zagytározóihoz a 2010-es vörösiszap-katasztrófában érintett Kolontárra – írja a 24.hu Korózs Lajos megfigyelése alapján.","shortLead":"Szlovén rendszámú teherautókon hordanak külföldi eredetű szállítmányokat a felszámolás alatt álló MAL Magyar Alumínium...","id":"20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef0c5f-d574-48ac-a116-587bf18b5965","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_szlovenia_kolontar_szennyviziszap_korozs_lajos","timestamp":"2019. október. 03. 12:22","title":"Szlovén szennyvíziszapot szállíthatnak Kolontárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kkv","description":"Fennakadt a nyomozó hatóságok hálójában több fideszes politikus családja is. Kiderült, hogy Simonka György agrárcégei büntetőügyében megvádolták Kerényi János és Varga Gábor családtagjait is.","shortLead":"Fennakadt a nyomozó hatóságok hálójában több fideszes politikus családja is. Kiderült, hogy Simonka György agrárcégei...","id":"20191004_simonka_gyorgy_kerenyi_janos_varga_gabor_vadlott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4118b24-a350-41de-9d0e-36e8d31ca18c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_simonka_gyorgy_kerenyi_janos_varga_gabor_vadlott","timestamp":"2019. október. 04. 09:15","title":"A Fidesz dél-alföldi pártigazgatójának családja is belekeveredett a Simonka-ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnézést kért, de elég nehezen hozta össze.","shortLead":"Elnézést kért, de elég nehezen hozta össze.","id":"20191003_Joaquin_Phoenix_alaposan_kiakadt_a_Joker_operatorere_aztan_szembesitettek_a_felvetellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c59d9b-a63c-40b1-a098-26a1d9ffe13b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Joaquin_Phoenix_alaposan_kiakadt_a_Joker_operatorere_aztan_szembesitettek_a_felvetellel","timestamp":"2019. október. 03. 11:35","title":"Joaquin Phoenix kiakadt a Joker operatőrére, aztán szembesítették a felvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]