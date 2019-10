Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b4fb0e1-8c0c-49bf-98ef-091e53ca0218","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt percig hihettük azt, hogy lehet bármi esélyünk. Horvátország-Magyarország 3-0. Végül csak annak örülhettünk, hogy Szlovákia nem nyert, így maradt még esélyünk kijutni az Eb-re. De nem ezzel a játékkal.","shortLead":"Öt percig hihettük azt, hogy lehet bármi esélyünk. Horvátország-Magyarország 3-0. Végül csak annak örülhettünk...","id":"20191010_Megalazoan_buta_golokkal_kapott_ki_a_magyar_valogatott_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4fb0e1-8c0c-49bf-98ef-091e53ca0218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518dd72f-742d-41aa-b874-f59f15aba822","keywords":null,"link":"/sport/20191010_Megalazoan_buta_golokkal_kapott_ki_a_magyar_valogatott_Horvatorszagban","timestamp":"2019. október. 10. 22:42","title":"Megalázóan buta gólokkal kapott ki a magyar válogatott Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d88fe-ca88-45ab-a017-38a85987006e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német luxusszedánnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy hazánkban élvezhesse a zöld rendszám előnyeit.","shortLead":"A német luxusszedánnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy hazánkban élvezhesse a zöld rendszám előnyeit.","id":"20191009_40_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_legujabb_Audi_A8_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665d88fe-ca88-45ab-a017-38a85987006e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4471a29-7306-4656-8af9-98d3a38a87b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_40_kilometer_elektromosan_ezt_tudja_a_legujabb_Audi_A8_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2019. október. 10. 07:59","title":"40 kilométer elektromosan, ezt tudja a legújabb Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsősorban makrogazdasági eredményeiknek köszönhetik, hogy kormányon tudtak maradni a portugál szocialisták, akiknek ugyanakkor a megszorítások miatt növekvő lakossági elégedetlenséggel, sztrájkokkal, tüntetésekkel kell számolniuk.","shortLead":"Elsősorban makrogazdasági eredményeiknek köszönhetik, hogy kormányon tudtak maradni a portugál szocialisták, akiknek...","id":"201941__portugalia__baloldali_diadal__jobboldali_ur__a_kivetel_erositi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1ecfd9-4116-481f-ae66-facabfa4f6ae","keywords":null,"link":"/360/201941__portugalia__baloldali_diadal__jobboldali_ur__a_kivetel_erositi","timestamp":"2019. október. 10. 15:00","title":"A portugál baloldal példát mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859ab22-a940-4b90-842d-f4c3110f2817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az összes osztályteremben vezeték nélküli internet lesz.","shortLead":"Hamarosan az összes osztályteremben vezeték nélküli internet lesz.","id":"20191010_Okostelefonon_lehet_majd_dolgozatot_irni_az_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c859ab22-a940-4b90-842d-f4c3110f2817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d466dad-a53c-4444-8538-d185a6100fb9","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Okostelefonon_lehet_majd_dolgozatot_irni_az_iskolakban","timestamp":"2019. október. 10. 08:24","title":"Okostelefonon is lehet majd dolgozatot írni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","id":"20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8ffddc-cd95-4870-b31e-d28c836c6e73","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","timestamp":"2019. október. 09. 12:55","title":"Jó ideje árulták már a Borkairól készült felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","shortLead":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","id":"20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ceff44-4f47-4c9c-8002-c160fa6d5546","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2019. október. 10. 19:14","title":"Árokba csapódott, majd fennakadt egy fán egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel jelentkezett Nick Cave és zenekara.\r

\r

","shortLead":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel...","id":"20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405f7022-235d-4d2b-b8a2-b3854d49f3fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","timestamp":"2019. október. 10. 10:55","title":"A lélegzet eláll – Nick Cave új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59e19b-9e6e-4262-a895-d777043930af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói Leonardo da Vinci eredeti tervei alapján, 3D-nyomtatással készítették el az 1500-as évek elején megálmodott hidat. Legnagyobb meglepetésükre a híd rendkívül stabilnak bizonyult.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói Leonardo da Vinci eredeti tervei alapján, 3D-nyomtatással készítették el...","id":"20191011_leonardo_da_vinci_hid_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d59e19b-9e6e-4262-a895-d777043930af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156f29b8-0397-4305-9896-9065065f4a8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_leonardo_da_vinci_hid_torokorszag","timestamp":"2019. október. 11. 09:03","title":"Olyan hidat tervezett Leonardo da Vinci, amely felért egy mérnöki csodával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]