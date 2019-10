Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson közölte: nem hajlandó halasztást kérni, pedig egy másik törvény erre kényszeríti. Kérdés, ki nyer: a parlament vagy a kormány.","shortLead":"Boris Johnson közölte: nem hajlandó halasztást kérni, pedig egy másik törvény erre kényszeríti. Kérdés, ki nyer...","id":"20191019_brexit_legwin_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad257b3b-27a7-42ed-b0a1-94e2c9b7df7b","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_brexit_legwin_brit_parlament","timestamp":"2019. október. 19. 15:52","title":"Egy törvénymódosítás miatt megint bizonytalan, mikor lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eab2eeb-c517-4e85-baa4-dfa03de52405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő kérésekkel állt elő a környezetvédelem érdekében az önkormányzat.\r

","shortLead":"Meglepő kérésekkel állt elő a környezetvédelem érdekében az önkormányzat.\r

","id":"20191020_Osloban_azt_kerik_a_lakosoktol_hogy_pisiljenek_a_zuhanyzoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eab2eeb-c517-4e85-baa4-dfa03de52405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a8c51-b81e-4378-8be1-e0560bb965f2","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Osloban_azt_kerik_a_lakosoktol_hogy_pisiljenek_a_zuhanyzoba","timestamp":"2019. október. 20. 19:04","title":"Oslóban azt kérik a lakosoktól, hogy pisiljenek a zuhanyzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elindult a nyomozás a volt pécsi fideszes polgármesterjelöltet érintő hamis tanúzásos ügyben.","shortLead":"Elindult a nyomozás a volt pécsi fideszes polgármesterjelöltet érintő hamis tanúzásos ügyben.","id":"20191019_Celba_ert_Polt_Peterek_feljelentestovabbitasa_Nyomoz_a_rendorseg_a_Vari_Attilat_erinto_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c4983-259f-4e03-b7b1-6419bab907a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Celba_ert_Polt_Peterek_feljelentestovabbitasa_Nyomoz_a_rendorseg_a_Vari_Attilat_erinto_ugyben","timestamp":"2019. október. 19. 10:17","title":"Nyomoz a rendőrség a Vári Attilát érintő ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megint rághatja a körmét, akinek nincs jobb dolga.","shortLead":"Megint rághatja a körmét, akinek nincs jobb dolga.","id":"20191019_Zsenialis_karikaturan_a_Brexit_allasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a8feb9-0dd1-4814-a84f-723945a53faf","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Zsenialis_karikaturan_a_Brexit_allasa","timestamp":"2019. október. 19. 10:58","title":"Zseniális karikatúrán a Brexit állása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De pontosan milyen autóról van szó?","shortLead":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De...","id":"20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92879e91-7d93-49bf-b85b-2094aae243f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","timestamp":"2019. október. 19. 06:41","title":"\"Limitált, mint a Feleségem\" - posztolta Schobert Norbi a méregdrága Mercedes sportkocsiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak az OKJ rendszerét szabnák át egy tervezet szerint, a szakmai oktatók munkaviszonyán is változtatnának: közalkalmazottból munkavállalóvá válnának.","shortLead":"Nem csak az OKJ rendszerét szabnák át egy tervezet szerint, a szakmai oktatók munkaviszonyán is változtatnának...","id":"20191019_Kiszivargott_egy_tervezet_elveszithetik_a_szaktanarok_a_kozalkalmazotti_statuszukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43243b80-19ad-480d-8aff-111cc38a3c48","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Kiszivargott_egy_tervezet_elveszithetik_a_szaktanarok_a_kozalkalmazotti_statuszukat","timestamp":"2019. október. 19. 09:22","title":"Kiszivárgott egy tervezet, elveszíthetik a szaktanárok a közalkalmazotti státuszukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerűség, ismertség egyik mutatója lehet, hogy milyen sokat beszélnek valamiről a közösségi oldalakon. Egy brit kutatás a legismertebb sorozatokat vizsgálta a twitteres említések fényében.","shortLead":"A népszerűség, ismertség egyik mutatója lehet, hogy milyen sokat beszélnek valamiről a közösségi oldalakon. Egy brit...","id":"20191020_twitter_legnepszerubb_netflix_sorozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d40f29-1bf9-4fbf-9a6d-2a67e9f48602","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_twitter_legnepszerubb_netflix_sorozatok","timestamp":"2019. október. 20. 15:03","title":"Ön is nézte? Kiderült, melyik sorozatról beszéltek a legtöbben a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elégedetlen a lakosság többsége Németországban a kormány munkájával - mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés, amely abból az alkalomból készült, hogy hivatali ideje feléhez érkezett Angela Merkel negyedik kormánya. Egyúttal elkezdődött az értékelés a koalíciós kormányzás folytatásáról.","shortLead":"Elégedetlen a lakosság többsége Németországban a kormány munkájával - mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés...","id":"20191020_A_nemetek_tobbsege_elegedetlen_a_kormany_teljesitmenyevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b125497-7fdd-4351-9fbd-d51bb0233346","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_A_nemetek_tobbsege_elegedetlen_a_kormany_teljesitmenyevel","timestamp":"2019. október. 20. 21:56","title":"A németek többsége elégedetlen a kormány teljesítményével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]