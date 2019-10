Mick Jaggerék 1964. október 25-én mutatkoztak be a New York-i The Ed Sullivan Show-ban. Két dalt adtak elő, az Around And Aroundot és a Time Is On My Side-ot.

A stúdióban a zenekart sikítozó fiatalok várták, akik az első dal utolsó akkordja, a függöny leengedése után sem hagyták abba a kiabálást. Sullivannek többször csendre kellett inteni a közönséget, hogy a következő produkció (a Kim Sisters és az akrobatikus Berosini család fellépése) is élvezhető legyen. Kevés sikerrel, a közönség Jaggeréket akarta. Amikor a második dal elkezdődött, a sikítozás is újra csúcsra járt, mondjuk a fiatal Jagger is fűtötte a hangulatot, mozgásával, kacsintgatásával hergelte a tömeget. Ez elképesztő rendbontásnak számított akkoriban, Sullivan ki is jelentette, hogy a zenekar soha többé nem térhet vissza a show-ba.

Ezt az ígéretét nem tartotta be a műsorvezető, 1965 és 1969 között még ötször lépett fel a műsorban a Stones.

