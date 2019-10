Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várakozáson felül teljesítenek a szeptemberben bemutatott iPhone 11-ek, sokat lendítve az Apple, illetve összességében az iPhone-ok piaci részesedésén.","shortLead":"Várakozáson felül teljesítenek a szeptemberben bemutatott iPhone 11-ek, sokat lendítve az Apple, illetve összességében...","id":"20191025_kantar_felmeres_novekvo_ios_reszesedes_2019_q3_apple_iphone_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb1c423-27d2-457b-83d9-5abac5b95519","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_kantar_felmeres_novekvo_ios_reszesedes_2019_q3_apple_iphone_11","timestamp":"2019. október. 25. 12:03","title":"Örülhet az Apple, igen sokan vesznek iPhone 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","shortLead":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","id":"20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959ddd-5559-40ae-a2b0-301c3eebe4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","timestamp":"2019. október. 24. 06:51","title":"Sípcsonttörés, térdficam után átalakítják a választás előtt átadott játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408","c_author":"IKEA","category":"brandcontent","description":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető, minőségi alvás, akkor nincsenek energikus nappalok sem. Ha nem tudunk éjszaka feltöltődni, akkor oda a kreatív, innovatív munka vagy a mosoly az arcunkról a családi reggelinél. Mutatunk 7 tippet ahhoz, hogy okosra, szépre és kiegyensúlyozottra aludhassuk magunkat. ","shortLead":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető...","id":"20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8453a8-3ea0-4796-9fee-7a456badd4fa","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","timestamp":"2019. október. 24. 17:30","title":"Szép álmokat! – Tippek a jó és igazán pihentető alváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A természeti erőforrások értéke is jól mérhető, az ISO pedig már szabványokat is alkotott cégek számára. Mi éri meg jobban: a fenntarthatóság vagy a környezetszennyezés?","shortLead":"A természeti erőforrások értéke is jól mérhető, az ISO pedig már szabványokat is alkotott cégek számára. Mi éri meg...","id":"20191024_Aszennyezes_merese_Fenntarthatosag_es_szabvanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa959986-1582-43e4-8e60-d7d2558a1131","keywords":null,"link":"/360/20191024_Aszennyezes_merese_Fenntarthatosag_es_szabvanyok","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Nem hisz a fenntarthatóságban? Akkor számolja ki, mennyibe kerül, ha szemetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műanyag bevásárlótáskák helyét biológiailag lebomló zsákok veszik át. ","shortLead":"A műanyag bevásárlótáskák helyét biológiailag lebomló zsákok veszik át. ","id":"20191024_aldi_muanyag_lebomlo_zsak_szilikon_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e291e-fe27-4f0f-93da-cb3b6359a709","keywords":null,"link":"/elet/20191024_aldi_muanyag_lebomlo_zsak_szilikon_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. október. 24. 09:01","title":"Olyat lép az Aldi, amit sokan díjazni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","shortLead":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","id":"20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68c53c-8aaf-4803-b15b-cedaf7181364","keywords":null,"link":"/sport/20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","timestamp":"2019. október. 24. 07:28","title":"Feladta Fucsovics a bécsi nyolcaddöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 28 fok is lehet.","shortLead":"Akár 28 fok is lehet.","id":"20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6b46e0-c423-4ce3-8d6b-0e42a4aad596","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","timestamp":"2019. október. 24. 05:11","title":"Még kitart a nyárias meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a266709e-3522-457e-8a68-a44c63eb513c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötórás műtéten esett át nemrégiben Medveczky Ilona, akit otthon ért baleset.","shortLead":"Ötórás műtéten esett át nemrégiben Medveczky Ilona, akit otthon ért baleset.","id":"20191024_Mentovel_szallitottak_korhazba_Medveczky_Ilonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a266709e-3522-457e-8a68-a44c63eb513c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b858ef85-c5dc-4237-b176-85828f5d0ce4","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Mentovel_szallitottak_korhazba_Medveczky_Ilonat","timestamp":"2019. október. 24. 09:09","title":"Mentővel szállították kórházba Medveczky Ilonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]