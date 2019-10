Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","shortLead":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","id":"20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab58f678-3915-45b3-b3f2-ecc53c82ff7d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","timestamp":"2019. október. 26. 12:41","title":"Drogcsempész macskát fogtak el egy orosz börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az északír férfinak emberölés, embercsempészés, illegális bevándorlás elősegítésére és pénzmosásra szőtt összeesküvés miatt is bíróság elé kell állnia.","shortLead":"Az északír férfinak emberölés, embercsempészés, illegális bevándorlás elősegítésére és pénzmosásra szőtt összeesküvés...","id":"20191026_Bolgar_kamion_Vadat_emeltek_a_kamionsofor_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950d7730-18bb-4a02-959c-dadc79d32ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Bolgar_kamion_Vadat_emeltek_a_kamionsofor_ellen","timestamp":"2019. október. 26. 19:31","title":"Vádat emeltek a brit halálkamion sofőrje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Nem szívesen tolerálják a másságot a magyarok az Eurobarometer legújabb felmérése szerint, a diszkrimináció pedig leginkább a melegeket, a romákat és a más vallásúakat sújtja. A kormány gyűlöletkampánya is termékeny talajra hullott, hazánk az egyetlen ország az Európai Unióban, ahol meredeken emelkedik azoknak a száma, akik nem akarnak muszlim kollégát vagy családtagot. ","shortLead":"Nem szívesen tolerálják a másságot a magyarok az Eurobarometer legújabb felmérése szerint, a diszkrimináció pedig...","id":"20191025_diszkriminacio_Eurobarometer_Magyarorszag_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec3877d-f417-47bc-adc2-77d58a10fe0e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_diszkriminacio_Eurobarometer_Magyarorszag_felmeres","timestamp":"2019. október. 25. 17:00","title":"Női miniszterelnököt is elfogadnának a magyarok, csak roma vagy meleg ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76d5910-b705-4fd4-90db-55336bbad15f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"14 nap helyett csak 11-et töltött börtönben. ","shortLead":"14 nap helyett csak 11-et töltött börtönben. ","id":"20191025_Ido_elott_kiengedtek_a_bortonbol_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76d5910-b705-4fd4-90db-55336bbad15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7ac3a7-e8b1-4ba0-80f7-f31426386ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Ido_elott_kiengedtek_a_bortonbol_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet","timestamp":"2019. október. 25. 21:14","title":"Idő előtt kiengedték a börtönből a Született feleségek színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig négy embert vettek őrizetbe az ügyben. ","shortLead":"Eddig négy embert vettek őrizetbe az ügyben. ","id":"20191025_Vietnamiak_is_lehettek_az_angol_halalkamion_aldozatai_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc1e0f-9a3c-4356-9167-d57290ad8c7d","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Vietnamiak_is_lehettek_az_angol_halalkamion_aldozatai_kozott","timestamp":"2019. október. 25. 20:35","title":"Vietnamiak is lehettek az angol halálkamion áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd51d03-baa3-40e5-9f04-82c1c1bec8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","timestamp":"2019. október. 26. 17:18","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt tömeges karambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De azt még nem tudni, ezúttal meddig nyúlik el.","shortLead":"De azt még nem tudni, ezúttal meddig nyúlik el.","id":"20191025_brexit_kivalas_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abf1025-c6f0-47ce-ab2e-b088f0d87e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_brexit_kivalas_halasztas","timestamp":"2019. október. 25. 14:13","title":"Jóváhagyták a tagállamok a Brexit halasztásának kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b41cce-2821-4fac-8d8c-c346e46c3ba6","c_author":"","category":"vilag","description":"Visszatért Oroszországba Marija Butyina, akit az Egyesült Államokban ítéltek el kémkedésért.","shortLead":"Visszatért Oroszországba Marija Butyina, akit az Egyesült Államokban ítéltek el kémkedésért.","id":"20191026_Aldozatkent_fogadtak_Oroszorszagban_a_hazatert_kemnot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b41cce-2821-4fac-8d8c-c346e46c3ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e771fb7-19eb-4166-a3ca-3776105d7c41","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Aldozatkent_fogadtak_Oroszorszagban_a_hazatert_kemnot","timestamp":"2019. október. 26. 15:48","title":"Áldozatként fogadták Oroszországban a hazatért kémnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]