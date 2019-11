Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési programtól is.","shortLead":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési...","id":"20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ded717-e94b-40e9-8a65-dafcdccb08aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","timestamp":"2019. november. 09. 11:16","title":"A kormány elvett 1,8 milliárdot az iskolák felújításától, a pénzt kiemelt beruházásokra költik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki futam szombati napján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és...","id":"20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddffe6f-be66-4a55-929f-956e1a491125","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","timestamp":"2019. november. 09. 14:41","title":"MotoGP-futamot rendezhet Magyarország 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt szavazáson ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az október 13-ai választásokon.","shortLead":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt...","id":"20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98bcb96-568a-47a2-9715-f904a585114a","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","timestamp":"2019. november. 10. 08:12","title":"Tíz településen tartanak megismételt szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef979048-25b1-464d-89ae-c77badc887e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze az egészet fel is vették videóra.","shortLead":"Persze az egészet fel is vették videóra.","id":"20191109_Video_atengedte_a_kapitany_a_repulot_a_baratnojenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef979048-25b1-464d-89ae-c77badc887e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fc92fa-92fd-401b-b994-d13458c935de","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Video_atengedte_a_kapitany_a_repulot_a_baratnojenek","timestamp":"2019. november. 09. 18:10","title":"Ilyet sem akar látni soha - Egy utasszállító kapitánya átadta a vezetést egy kicsit a barátnőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon a polgármester.\r

\r

","shortLead":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon...","id":"20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2742fe6f-9c2a-42ff-9f78-ac392abf2b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. november. 11. 08:43","title":"Pikó András: Rendőrhiány van a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. ","shortLead":"Két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. ","id":"20191110_harmas_karambol_utlezaras_2es_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9ebecd-1470-42c6-8833-efba3d2f4be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_harmas_karambol_utlezaras_2es_ut","timestamp":"2019. november. 10. 18:24","title":"Hármas karambol miatt zárták le a 2-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","shortLead":"Valóságos mozgás, virtuális pénz, amely euróvá válik - és van közben egy kis társadalmi felelősségvállalás is.","id":"201945_tizezer_lepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a02cd98-ef38-4942-9112-1784c8e5d145","keywords":null,"link":"/360/201945_tizezer_lepes","timestamp":"2019. november. 10. 14:00","title":"Ha elég sokat sétál, összeszedheti a múzeumi belépő árát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]