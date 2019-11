A világ különböző borvidékeiről érkező vulkanikus borok kóstolóját az ország vezető geológusainak és vulkanológusainak, nemzetközi szakértőknek az előadásai, ásvány- és kőzetbemutatók kisérik. Legalább akkora hangsúlyt fektetnek az ismeretterjesztésre, a borok termőhelyeinek és geo-tudományos hátterüknek a bemutatására, mint magukra a borokra. A tételek egy része idehaza még kevéssé ismert, különleges borvidékekről érkezik a kaliforniai Obszidián-hegytől az azori szigeteken, az Etna lejtőin át a Golan fennsíkig. Lesznek ménesi és szerémségi borok, tokaji, somlói, mátrai, bükki tételek.

A borokat 30 perces vezetett gyorskóstolókon és szemináriumokon mutatja be többek között Herczeg Ágnes nemzetközi borszakértő, John Szabó Torontói master sommelier, a Vulkanikus Borok c. könyv írója, Elizabeth Gabay Master of Wine, Alder Yarrow San Francisco-i borszakíró, Adam Gollner montreali szakújságíró, Roland Velich osztrák borász, Sue Tolson borszakíró, Ripka Gergely a Tokaj Guide írója, Takács Lajos, Árvay János és Balogh Zoltán borász. A rendezvény díszvendége Györgykovács Imre, somlói borász lesz.

Az előadók között itt lesz David Moore londoni étteremtulajdonos, gasztronómus, a BBC szaktanácsadója is, aki a Michelin csillagok titkairól beszél. S ha nem is csillagos tányérokon, de a vulkáni talajon termett borok mellé méltó hazai fogások is terítékre kerülnek. Tizenkét gasztronómiai kiállító vonul fel, és kínál kóstolót.

Többek között a Cupákos étterem konyhájáról érkezik a grillezett kacsamáj furmint-és mézredukcióval, vörösboros vaddisznókolbász áfonyás hagymalekvárral; a Porkfolio streetfood csapatától - a belvárostól távol, egy kiszuperált, öreg buszban nyitották meg kifőzdéjüket, és rajongótáboruk egyre népesebb - füstölt csülök lime-majonézzel és édes chilivel, pörköltszaftos pulled pork sültpaprikával, étcsoki mousse kekszmorzsaval és házi lekvárral.