Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","shortLead":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","id":"20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cf14e-b275-44cb-8064-f2de5b1be34c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","timestamp":"2019. december. 07. 06:41","title":"Megkerestük a legolcsóbb eladó hazai használt Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a326612-bc46-4ddb-bae7-427263df2a9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szenilis öregember – szúrta oda az amerikai elnöknek a diktátor.","shortLead":"Szenilis öregember – szúrta oda az amerikai elnöknek a diktátor.","id":"20191206_kim_dzsong_un_donald_trump_csufolas_raketa_szenilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a326612-bc46-4ddb-bae7-427263df2a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8183f2-c0a2-40e7-9391-f8b9ab72b86c","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_kim_dzsong_un_donald_trump_csufolas_raketa_szenilis","timestamp":"2019. december. 06. 10:13","title":"Kim Dzsong Un óvodásként csúfolja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orvosi vizsgálatra Kubába utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki választási csalás gyanúja miatt lemondani kényszerült és Mexikóba menekült – közölte pénteken egy, a politikushoz közelálló személy.","shortLead":"Orvosi vizsgálatra Kubába utazott Evo Morales volt bolíviai elnök, aki választási csalás gyanúja miatt lemondani...","id":"20191207_Kubaba_utazott_a_bukott_boliviai_diktator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd8768cc-c2d1-4398-aeac-aab2f423b24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6c3f1-095d-4c3e-b786-eb83eea9e20c","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Kubaba_utazott_a_bukott_boliviai_diktator","timestamp":"2019. december. 07. 06:23","title":"Kubába utazott a bukott bolíviai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester hivatalos tájékoztatást kér a színházak szabadságát csorbító törvényjavaslatról.","shortLead":"A főpolgármester hivatalos tájékoztatást kér a színházak szabadságát csorbító törvényjavaslatról.","id":"20191205_Karacsony_A_kormany_tisztazza_a_szandekait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a7194-44bf-447f-a0fc-9b5878834172","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Karacsony_A_kormany_tisztazza_a_szandekait","timestamp":"2019. december. 05. 19:26","title":"Karácsony: A kormány tisztázza a szándékait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos adatokra vadászik. Nem közvetlenül támad, egy PDF-olvasónak álcázza magát.","shortLead":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos...","id":"20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b88b62e-45c9-46cc-ac9c-6a8235e27f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","timestamp":"2019. december. 05. 09:33","title":"Facebookos adatokra vadászik egy alattomos új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

\r

","shortLead":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

\r

","id":"20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0044d4b-ff3e-4746-921b-245c090f1117","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Megszólalt a 22 éves leendő helyettes államtitkár popzenész édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sanyargatója összekötözte a fiatal nő kezeit, megverte, majd meztelenül kirakta a lakhelyük elé. Most emeltek vádat ellene.","shortLead":"Sanyargatója összekötözte a fiatal nő kezeit, megverte, majd meztelenül kirakta a lakhelyük elé. Most emeltek vádat...","id":"20191205_kaposvar_bantalmazott_no_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef02baaa-0b66-41fd-a40e-da391eb64022","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_kaposvar_bantalmazott_no_vademeles","timestamp":"2019. december. 05. 11:35","title":"Napokig bujkált Kaposvár mellett egy brutálisan összevert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60be667f-f174-4db9-ad4b-909a6721b402","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elsősorban a rendőrségnek, hanem akár tüntetőknek is segít az az amerikai rendszer, amellyel egyszerűen megállapítható, honnan lőnek a tömegbe. ","shortLead":"Nem elsősorban a rendőrségnek, hanem akár tüntetőknek is segít az az amerikai rendszer, amellyel egyszerűen...","id":"201949_lovesfigyeles_telefonnal_hang_utan_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60be667f-f174-4db9-ad4b-909a6721b402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c76a121-e810-4b81-a3f5-5ba473550101","keywords":null,"link":"/360/201949_lovesfigyeles_telefonnal_hang_utan_mennek","timestamp":"2019. december. 06. 14:00","title":"Hogyan lehet egy telefonnal megállapítani egy terrortámadásnál, honnan jött a lövés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]