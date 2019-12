Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3973bd3-28a8-4da2-b13f-f72453dab386","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter Fratesnél 2012-ben diagnosztizálták az ALS betegséget. 34 éves volt.","shortLead":"Peter Fratesnél 2012-ben diagnosztizálták az ALS betegséget. 34 éves volt.","id":"20191210_jeges_vodros_kihivas_ice_bucket_challenge_peter_frates_als_izomsorvadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3973bd3-28a8-4da2-b13f-f72453dab386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280d6fd4-51e8-445f-b154-3249980c520b","keywords":null,"link":"/elet/20191210_jeges_vodros_kihivas_ice_bucket_challenge_peter_frates_als_izomsorvadas","timestamp":"2019. december. 10. 17:10","title":"Meghalt az ember, aki elterjesztette a jeges vödrös kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges” salátatörvényben szavazta meg a rendőrségi törvény módosítását, amelynek értelmében igen.","shortLead":"Az „egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges” salátatörvényben szavazta meg a rendőrségi...","id":"20191210_arcfelismeres_igazoltatas_rendorseg_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c48cb6d5-9c5c-437b-aa2c-23fb30d00370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3e6e32-5029-4ffe-8754-a154f8f46522","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_arcfelismeres_igazoltatas_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. december. 10. 18:22","title":"Arcfelismerő szoftverrel igazoltathatnak a magyar rendőrök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kis eszközök december 6-án startoltak Új-Zélandról.","shortLead":"A kis eszközök december 6-án startoltak Új-Zélandról.","id":"20191209_Jeleket_fogtak_az_urbe_fellott_magyar_zsebmuholdaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec42d2e-386f-4f51-b94a-73d7e4df8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_Jeleket_fogtak_az_urbe_fellott_magyar_zsebmuholdaktol","timestamp":"2019. december. 09. 19:07","title":"Egy japán rádiós fogta be először a magyar zsebműholdak jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karácsony közeledtével ötven százalékkal emelkedett meg az adathalász próbálkozások száma.","shortLead":"A karácsony közeledtével ötven százalékkal emelkedett meg az adathalász próbálkozások száma.","id":"20191211_Jon_a_karacsony_az_adathalaszok_is_felporogtek_az_unnepekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12cb87f-5c09-487f-8458-5337ef7fe524","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Jon_a_karacsony_az_adathalaszok_is_felporogtek_az_unnepekre","timestamp":"2019. december. 11. 09:01","title":"Jön a karácsony, az adathalászok is felpörögtek az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cf8dcd-454c-41ee-94c6-6303ff1293f0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Évekkel a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban történt zaklatási botrány után sikerült kialakítani egy olyan védelmi hálót az iskolában, amellyel elviekben megelőzhető, hogy még egyszer bármilyen érzelmi, verbális vagy fizikai erőszak megtörténhessen az intézmény falai között. Vagy ha meg is történik, annak azonnal legyenek következményei. A pannonhalmi gyermekvédelmi programért most kitüntetést kapott a gimnázium igazgatója, Dr. Juhász-Laczik Albin. ","shortLead":"Évekkel a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban történt zaklatási botrány után sikerült kialakítani egy olyan védelmi hálót...","id":"20191209_pannonhalma_oktatas_gyermekvedelem_molesztalas_hintalovon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37cf8dcd-454c-41ee-94c6-6303ff1293f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965c493b-d991-475b-b990-4266a60a08ef","keywords":null,"link":"/elet/20191209_pannonhalma_oktatas_gyermekvedelem_molesztalas_hintalovon","timestamp":"2019. december. 09. 14:30","title":"Az iskola nem lehet az a hely, ahol a gyerekek félnek – Pannonhalmán ezt már tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044feaa7-ea0d-4d59-a97f-2d6357c82452","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Manipulálták az orosz laboratóriumi eredményeket, négyéves eltiltás a büntetés.","shortLead":"Manipulálták az orosz laboratóriumi eredményeket, négyéves eltiltás a büntetés.","id":"20191209_Negy_evre_eltiltottak_Oroszorszagot_az_olimpiakrol_es_a_vilagbajnoksagokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=044feaa7-ea0d-4d59-a97f-2d6357c82452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0602dc11-789e-4334-8f0c-b6ffc970d7b5","keywords":null,"link":"/sport/20191209_Negy_evre_eltiltottak_Oroszorszagot_az_olimpiakrol_es_a_vilagbajnoksagokrol","timestamp":"2019. december. 09. 11:36","title":"Négy évre eltiltották Oroszországot az olimpiákról és a világbajnokságokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedd este a Napoli 4-0-ra legyőzte a Genk csapatát a Bajnokok Ligájában és ezzel kivívta a továbbjutást. A klub viszont a meccs után bejelentette, hogy menesztette a csapat vezetőedzőjét, Carlo Ancelottit.","shortLead":"Kedd este a Napoli 4-0-ra legyőzte a Genk csapatát a Bajnokok Ligájában és ezzel kivívta a továbbjutást. A klub viszont...","id":"20191211_A_Napoli_kirugta_az_edzojet_miutan_tovabbjutottak_a_BLben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7238242c-7971-47e2-83f6-fa413c3bd95a","keywords":null,"link":"/sport/20191211_A_Napoli_kirugta_az_edzojet_miutan_tovabbjutottak_a_BLben","timestamp":"2019. december. 11. 08:10","title":"A Napoli kirúgta az edzőjét, miután továbbjutottak a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","shortLead":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","id":"20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1f338-fc2f-4e5e-be16-a37bf82c01b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","timestamp":"2019. december. 10. 10:38","title":"Rablótámadásban meghalt egy magyar nő Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]